Extremadura lanza su mayor convocatoria de ayudas al autoconsumo con 13,9 millones

La Junta de Extremadura acaba de publicar la mayor convocatoria hasta la fecha de subvenciones para instalaciones de autoconsumo para los dos próximos años, dotada con un montante de 13,9 millones de euros, y destinadas a particulares, empresas y administraciones públicas, y por primera vez a comunidades de propietarios y de energéticas, que pueden formar tanto personas físicas como empresas.



Una convocatoria que ya puede consultarse en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), y cuyo plazo de presentación de solicitudes se abre este miércoles, que ha sido presentada en rueda de prensa por la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, que están sufragadas con cargo a los fondos Next Generation.



Una cantidad que refleja los "esfuerzos" que viene realizando la Junta para impulsar el uso de energías renovables, con la que espera activar "un revulsivo sustancial" a fin de multiplicar las instalaciones de energías renovables en las cubiertas en viviendas, edificios y naves industriales que, no obstante, ha subrayado que son "rentables" sin necesidad de ayudas públicas.



Todo ello en un momento en el que el autoconsumo viene registrando una "franca expansión" en Extremadura con crecimientos anuales cercanos al 200%, si bien aún no se ha alcanzado "ni de lejos" el potencial, pues para alcanzar el objetivo marcado para 2030 de 201 MW de potencia instalados, sería necesarios multiplicar por 7 la cifra actual.



SEIS PROGRAMAS DE INCENTIVOS



El objetivo de esta convocatoria, que se divide en seis programas de incentivos, ha remarcado García, es que sirvan "de palanca de cambio" en los hábitos en la producción y el uso cotidiano de la energía.



En concreto, los programas 1 y 2 están destinados a sectores empresariales, con o sin almacenamiento, siendo el primero al de los servicios y el segundo a otros, con un montante de las ayudas de 6,3 millones de euros.



Incluyen instalación fotovoltaica, con un porcentaje de la ayuda del 15 al 45 por ciento de la inversión; eólica (20-50%); y la incorporación del almacenamiento (45-46%).



El programa 3 es para la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos, dotado con 821.511 euros, con porcentajes de la ayuda que van del 45 al 65%.



El programa 4, para instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las Administraciones Públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento, cuenta con un montante de 4,5 millones de euros.



Cuenta con una subvención fija en función de la instalación, que va de 300 a 600 euros por kilovatio para instalaciones fotovoltaicas en el sector residencial; que se eleva hasta los 2.900 por kw si es eólica y entre 140 y 490 por kW/h si es para la incorporación de almacenamiento.



En los ámbitos de la administraciones públicas y el tercer sector estas mismas líneas cuentan con ayudas de entre 500 y 1.000 euros por kWp para la fotovoltaica, 1.150 y 4.100 Kw si es eólica, y entre 140 y 490 euros kW/h para la incorporación de almacenamiento.



El programa 5 es para la incorporación de almacenamiento para el autoconsumo en instalaciones ya existentes, con ayudas de entres 140 y 490 kWp, con un montante de casi 114.000 euros.



Finalmente, el programa 6 de incentivos para la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial, cuenta con casi 2,2 millones de euros y se divide en las ayudas para administraciones públicas y el tercer sector, por un lado, y las viviendas de propiedad pública, para instalaciones de aerotermia, solar térmica, biomasa, geotérmicas o hidrotérmicas.



En este caso las ayudas pueden oscilar desde los 550 euros por vivienda para la instalación de solar térmica, hasta los 13.500 euros para las geotérmicas o hidrotérmicas.



AUTOCONSUMO COMPARTIDO



Durante su exposición, la consejera ha destacado el "amplio abanico" de beneficiarios de las ayudas, que están "disponibles para todo el mundo", de modo que "no hay excusa para no producir la propia electricidad".



Al respecto, ha destacado que por primera vez las comunidades energéticas son beneficiarias de estas ayudas. "Queremos que el autoconsumo compartido vayan cobrando una mayor relevancia en los próximos años", ha dicho.



Al mismo tiempo, ha instado a las comunidades de vecinos a dar "un paso al frente y abordar ya la instalación de autoconsumo en los bloques de vivienda" porque su participación en el despliegue del autoconsumo es "vital", ha señalado.



Para ello, a fin de aunar las voluntades necesarias en cada comunidad, se está trabajando con el colegio de administradores de fincas para impulsar esta alternativa, al tiempo que ha remarcado que el autoconsumo es hoy "más atractivo que nunca".



Al respecto, ha señalado que cualquiera de estas instalaciones "siempre va a suponer un ahorro en la factura" para que la inversión se amortice entre 6 y 8 años, plazo que se reduce en función de la intensidad de la subvención recibida.



A modo de ejemplo, ha señalado que una instalación de autoconsumo de 2 kW en una vivienda media en una población de menos de 5.000 habitantes requeriría una inversión media de 3.000 euros, y puede recibir una subvención de hasta 1.310 euros (43% del total) y podría generar un ahorro de hasta 700 euros al año en la factura de la luz en función de la tarifa contratada, y evitaría una emisiones de 1,1 toneladas de CO2 al año.



Otro ejemplo frecuente es el de una instalación de 15 kW en un taller mecánico en el medio rural, con una inversión de en torno a 24.000 euros, en la que la ayuda podría alcanzar los 2.970 euros (12,5% del total).



En este caso, el ahorro anual de la factura podría alcanzar los 4.200 euros al año según las tarifas contratadas, y se amortizaría en 5,7 años, evitando la emisión de 8,5 toneladas de CO2 al año.



HASTA AGOTAR LOS FONDOS



Como cuestiones comunes a los diferentes programas, la consejera ha subrayado, por otro lado, que la subvención abarca los 5 primeros megavatios de potencia en cada instalación y que las solicitudes se pueden presentar por medios electrónicos.



Además, los beneficiarios de los programas 4, 5 y 6 pueden solicitar ayudas para instalaciones desde el 1 de julio de 2021, mientras que los del 1, 2 y 3 el computo se inicia este próximo miércoles, 26 de enero.



Las solicitudes serán atendidas por orden de presentación hasta agotar fondos, y serán atendidos cuando estén completos y cumplan todos los requisitos. Asimismo, la consejera ha apuntado que hay una ayuda adicional de 5 puntos porcentuales por ciento para pymes y municipios en zonas rurales, como media contra el reto demográfico.



OFICINA DE INFORMACIÓN



Para facilitar la tramitación de las ayudas, se va a poner en marcha una oficina de información en la Agencia Extremeña de la Energía, cuyo plazo de apertura no ha sido avanzado, si bien la consejera ha dicho que se presentará próximamente.



Esta oficina atenderá todas la consultas sobre instalaciones ya sea sobre cuestiones técnicas, normativas o de tramitación, y se orientará a los consumidores sobre los pasos a seguir.



DATOS DE INSTALACIÓN EN 2021



Según los datos del director general de Industria, Energía y Minas, Samuel Ruiz, ha destacado que pese a las dificultades del año 2021, el año pasado en la región se pusieron en servicio 1.180 nuevas instalaciones, lo cual supone un 194% más que el ejercicio anterior, con una potencia de 11,6 MW, que representa un incremento del 69 por ciento.



Además, las instalaciones de particulares crecieron un 278% hasta las 1.006, de modo que en la actualidad hay un total de 2.018 instalaciones, con 30,1 MW instalados.