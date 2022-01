Monago: PSOE debe pedir disculpas a vecinos de Jerez de los Caballeros por transfuguismo

Ep



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha instado al PSOE, a pedir "disculpas" a los vecinos de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, debido a que por un "claro caso de transfuguismo" que permitió que saliera adelante la última moción de censura, "se les ha hurtado la posibilidad de tener un gobierno que estaban haciendo las cosas bien".



"Todo por apuntarse al todo vale, cuando en la política no todo tiene que valer", según ha recalcado Monago este lunes en rueda de prensa en Badajoz, en la que ha sostenido que Jerez de los Caballeros no debe ser noticia "por estas cosas", sino por lo "mucho y bueno" que se hace en este municipio.



Sin embargo, "lamentablemente" el PSOE "se apuntó al todo vale", y un gobierno "legítimo" y que "además estaba siendo reconocido claramente por la calle de Jerez, al final fue quitado de en medio con la ayuda de una persona que tiene la condición de tránsfuga".



Un adjetivo este último que no lo dicen los 'populares', sino que "explícitamente en la sentencia lo dice su señoría", ha señalado en una rueda de prensa en Badajoz en la que, acompañado del presidente del PP provincial de Badajoz, Manuel Naharro, y la portavoz municipal del PP en Jerez de los Caballeros, Francisca Rosa, se han referido a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz que anula los cargos de la edil que se unió al PSOE en la moción de censura de Jerez de los Caballeros.



Cabe recordar que la sentencia ha declarado la nulidad de los nombramientos que se realizaron a favor de la concejala de Jerez de los Caballeros Manuela Cordobés, para que ocupara cargos dentro del gobierno municipal. Esta concejala, que se presentó a las elecciones en la lista del PP, votó con el PSOE en la moción de censura que este partido presentó y que permitió desalojar al gobierno local, que encabezaba un alcalde de Podemos, junto a PP y Ciudadanos.



En su intervención, José Antonio Monago ha recalcado que el PSOE "tiene que reconocer que aquí se equivocó claramente haciendo una moción de censura", colaborando y apoyándose en una persona que "tiene la condición de tránsfuga", ante lo cual ha abogado por que "no mareen más la perdiz" y que "no hagan más el ridículo" dado que "no se trata ya de recurrir para dilatar la ejecución de la sentencia".



"Esto es criterio no solamente de esta juez que ha sentenciado, sino que también es criterio del Tribunal Supremo y cuando antes intenten rectificar, antes por lo tanto podrán pasar el bochorno que ya supone", ha destacado, como es "el tener que intentar justificar lo injustificable" con argumentos como que ya han anunciado que van a recurrir.



"Esto, insisto, ni con recursos, lo único que le va a costar es más dinero a todos los ciudadanos de Jerez, que van a tener que pagar las costas de este procedimiento", ha agregado, junto con que van a ser "muy elevadas".



De igual modo, el líder de los 'populares' extremeños ha recalcado que lo que tiene que hacer la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, es en primer lugar "pedir disculpas" al pueblo y tendría que decir que es regidora "por una tránsfuga", según dice la citada sentencia, y en segundo lugar que no recurra y asuma lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "y no seguir en esta escalada de hacer el ridículo".



"Esto es un caso claro de lo que no tiene que hacerse en política y uno no puede ser alcalde o alcaldesa a cualquier precio", ha hecho hincapié Monago, para quien "parece que no han aprendido nada de lo que ha dicho en este caso una resolución judicial".



"HA ROBADO LOS VOTOS AL PP"



Por su parte, Manuel Naharro ha valorado que esta sentencia "ha llamado a las cosas por su nombre" de lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, donde la concejala que iba en las listas del Partido Popular Manuela Cordobés "ha sido llamada por la Justicia lo que es" y lo que desde la formación "hace mucho tiempo" sabían lo que era, "una tránsfuga".



Una concejala, ha criticado, que "ha robado los votos al PP para devolverle la alcaldía" a la socialista Virginia Borrallo, también vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, "con el silencio cómplice y el patrocinio" del PSOE provincial con Rafael Lemus a la cabeza, y el regional encabezado por Guillermo Fernández Vara.



Para Naharro, "podrán vestir las cosas como quieran, podrán llamar las cosas como quieran, pero esto es un claro caso de transfuguismo como así ha dicho la Justicia y como está a la vista que es lo que ha ocurrido".



"EL PACTO DE LA TRAICIÓN"



A su vez, Francisca Rosa ha recordado que hace un año aproximadamente "se estaba fraguando" la moción de censura que "finalmente cristalizó" el 26 de enero, después de que al inicio de la legislatura se formara un gobierno de coalición en el que tres fuerzas políticas - PP, Ciudadanos y Podemos - aunaron esfuerzos y que "estaba funcionando muy bien".



Según ha sostenido, en "plena" pandemia Borrallo y Cordobés firmaron lo que ha llamado "el pacto de la traición", que era "a todas luces imposible desde el punto de vista legal y más que cuestionado desde el punto de vista moral en Jerez de los Caballeros", así como "de imposible cumplimiento" como advirtieron en su momento y "así se ha manifestado la Justicia", al tiempo que ha remarcado que la ahora alcaldesa jerezana "entraba así por segunda vez por la puerta de atrás en el ayuntamiento", la primera "fruto de una traición a una compañera de su partido".



"En esta ocasión, fruto de la traición de una compañera de mi partido, al Partido Popular que roba los votos de nuestros votantes", ha subrayado Francisca Rosa, que ha resaltado que "es un claro caso de transfuguismo político" según la sentencia, que "literalmente lo llama así: el caso de doña Manuela Cordobés es un supuesto clarísimo de transfuguismo político, pasó de integrar el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros para, con su voto, evitar la aprobación de los presupuestos".



En su opinión, "esa fue la causa por la que la señora Cordobés presenta la moción de censura, para hacer alcaldesa a la señora Borrallo", y la sentencia estima "íntegramente" las "pretensiones" de la demanda que interpusieron los tres grupos que conformaban el anterior equipo de gobierno y declara "nula" las resoluciones que dictó Virginia Borrallo, cuya "legitimidad" estaba "cuestionada entonces" y que "hoy está sentenciada".



Al respecto, ha remarcado que, hasta este momento, las costas que se han generado por los gastos de abogados de las tres formaciones políticas que presentaron la demanda lo han pagado de sus "bolsillos", mientras que el procedimiento llevado por Borrallo y el PSOE con el apoyo de la "tránsfuga" se está pagando de dinero público.



Ante ello, Francisca Rosa ha hecho un llamamiento a que se de cumplimiento a la sentencia "cuanto antes", puesto que todas las decisiones que haya tomado Cordobés por las delegaciones de la regidora socialista "ahora mismo son nulas", como también se ha referido a "otros daños que son inestimables" como el "daño" que se le está haciendo a Jerez de los Caballeros "por esa actitud obsesiva y enfermiza de mantenerse en el sillón cuando no está legitimida para ese cargo".