Extremadura planifica hasta 2025 la "igualdad real" en Cicytex con tolerancia cero

Tolerancia cero, atención a las víctimas de violencia de género, visibilizar la labor de las investigadoras e impulsar su carrera profesional son algunas de las medidas que contempla el I Plan de Igualdad del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), con vigencia hasta 2025 y que contempla 67 actuaciones divididas en once bloques temáticos.



El plan, aprobado el pasado 20 de diciembre por la Junta y sindicatos, ha sido presentado este viernes por el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España; la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, y la directora del Cicytex, Carmen González.



El objetivo de esta acción normativa vigente desde 2022 hasta 2025 es lograr "la igualdad real y efectiva" entre el personal laboral del Cicytex, para lo que se tendrá en cuenta sus opiniones durante este período y se incorporarán los recursos que sean necesarios dentro del centro para conseguir ese objetivo, ha insistido España, ya que "la igualdad real y efectiva aún está por llegar" en la sociedad.



Algunos de esos bloques temáticos que contempla este plan de igualdad son infrarepresentación femenina, retribuciones, prevención de acoso sexual y por razón de sexo, prevención de violencia de género, salud laboral con perspectiva de género, investigación y lenguaje no sexista.



Por su parte, Gil Rosiña ha recalcado que este 2022 es un "año clave", un "año de impulso" para la aplicación de planes de igualdad de este tipo, ya que, hasta ahora, las normativas existentes solo lo contemplaban para empresas de más de 250 trabajadores, por lo que en Extremadura no se han podido llevar a efecto.



EMPRESAS CON MENOS DE 100 TRABAJADORES



Pero este año 2022 ya hay legislación que afecta a empresas de menos de 100 empleados, con lo que ya sí tendrán vigencia en la comunidad extremeña. "Son planes necesarios porque el diagnóstico nos lleva a la conclusión de que hay desigualdad por razón de género", ha subrayado la consejera extremeña de Igualdad, que ha señalado que las empresas que aplican este tipo de acciones "tienen mejores resultados y sus trabajadores y trabajadoras son más felices", además de tratarse de una "cuestión de justicia social".



Con este plan extremeño, las investigadoras "van a ver mejorada su posición en Cicytex", ha manifestado Gil Rosiña.



Además de todas estas cuestiones, el plan también contribuirá a conseguir "una cultura de igualdad", impulsar "la carrera profesional" del personal del centro y "compensar las dificultades" que se puedan encontrar por bajas maternales o paternales "para que no pierdan el tren de la carrera investigadora", ha comentado la directora del Cicytex.