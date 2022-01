Vergeles aboga por listas de espera "social y sanitariamente sostenibles"

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha reafirmado este jueves que el Ejecutivo regional continuará trabajando para que las listas de espera "sean social y sanitariamente sostenibles", mientras que el PP le ha instado a "ponerse las pilas" para reducirlas, ya que son el "grave problema de la sanidad extremeña".

De esta forma se han pronunciado Vergeles y la diputada del PP Elena Nevado en la Asamblea de Extremadura, durante una comparecencia del consejero de Sanidad para, a petición del PP, informar sobre la situación actual de las listas de espera sanitaria en la región.

En la justificación de la petición de comparecencia, la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Elena Nevado, ha alertado de que las listas de espera son un "grave problema" de la sanidad extremeña, que "es inaplazable, ya que hablamos de la vida de la gente", ha dicho.

Por eso, Elena Nevado ha instado al consejero de Sanidad a "dar explicaciones de las largas esperas que están sufriendo los extremeños" para ser atendidos en la sanidad, ante las que los "planes de choque" que han puesto en marcha "han fracasado" porque la demora se va incrementando.

ORIGEN "MULTICAUSAL" DE LAS LISTAS

Posteriormente ha tomado la palabra el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha defendido que el Gobierno extremeño ha mostrado "toda su transparencia" en listas de espera, "enviando los datos a la Comisión de Sanidad y al grupo de trabajo creado".

Por eso, ha considerado que "otros intereses tiene que haber" en esta comparecencia solicitada por el PP "que no sean saber de las listas de espera", ya que los datos ya los conocen, ha apuntado Vergeles, quien ha lamentado que "quienes solicitan esta comparecencia no leen los datos analíticamente, los leen al 'tún-tún'", ha dicho.

Ante esta situación, el consejero de Sanidad ha acusado al PP de "retorcer las estadísticas con un rédito puramente partidista y en nada constructivo", algo que no le sorprende, tras lo que ha aclarado que "las listas de espera son consustanciales a un sistema sanitario de cobertura universal".

Así, Vergeles ha añadido que "lo que ha guiado siempre a este gobierno ha sido que estas esperas sean social y sanitariamente responsables, que sean sostenibles", y ha explicado que el origen de estas listas es "multicausal", por lo que "no se puede abordar con planes de choque".

Ante esta situación, "lo que ha hecho este gobierno es trabajar constantemente, y con un abordaje puramente integral", y "gestionando correctamente las prioridades de los pacientes incluidos" en estas listas.

Vergeles ha recordado que cuando el PSOE llegó al Gobierno regional "había más de 99.000 pacientes en listas de espera sin cita" que tuvieron que gestionar, una forma de gestionar que ha provocado "bajadas de las listas de espera en todos y cada uno de los semestres que hemos ido gobernando", a excepción de 2020 por la parada de la actividad programada debido a la pandemia.

Respecto a los datos, el consejero de Sanidad ha informado de que la lista de espera quirúrgica bajó en el primer semestre de 2021 en Extremadura un 18,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, lo que situó a la región "en unos niveles parecidos a la prepandemia".

Además, Extremadura "ha mantenido el tiempo medio de espera por debajo de la media española", ha reafirmado Vergeles, quien ha informado que la lista de espera para consultas externas se redujo en el primer semestre de 2021 en un 18,47 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Tras estos datos, el titular extremeño de Sanidad ha señalado que en el SES continuarán con el "plan integral de lista de espera" y considerando esperas estructurales "porque para nosotros las personas son personas, no son votantes", y seguirán además "consolidando plazas".

"En definitiva, seguiremos trabajando para que las listas de espera sean social y sanitariamente sostenibles", ha concluido Vergeles.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, ha lamentado que Extremadura tiene "unas listas de espera tremenda", que "es cierto que se venían reduciendo hasta 2020", cuando estalló la Covid-19, una situación que a su juicio "se va a agravar" debido al "colapso" que sufre la Atención Primaria.

En cualquier caso, el diputado de Unidas por Extremadura ha considerado que "no es de recibo" utilizar las listas de espera en estos momentos "de manera demagógica y oportunista" en alusión al PP.

En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el diputado José María Casares ha considerado que los extremeños que están en lista de espera "deberían salir hoy con el compromiso firme de que la administración regional va a dar los pasos necesarios" para que "nadie espere más de lo establecido en la Ley de Tiempos de Respuesta Sanitaria".

Por su parte, la portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Elena Nevado, ha lamentado en relación al consejero que "quien no ve el problema, no puede tener la solución", tras lo que le ha instado a "ponerse las pilas" porque "los datos hablan por si solos, y la pandemia aún no ha terminado".

Nevado ha recordado que "detrás de las listas de espera hay personas", y ha alertado de que en la situación actual "la Atención Primaria no da más de si", tras lo que ha instado a la Junta de Extremadura a hablar con el Gobierno de España, ya que la pandemia ha afectado "de manera muy severa" a las listas de espera.

Por todo ello, la portavoz de Sanidad del PP ha reclamado a Vergeles que "no maquille las cifras", y ha señalado que se está "incumpliendo" la Ley de Tiempo de Respuesta Sanitaria, ya que en algunos casos "se triplican los plazos".

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Mari Cruz Buendía Lozano ha defendido que "la existencia de listas de espera tiene una causa multifactorial", por lo que "las estrategias no pueden centrarse en uno factores, sino que hay que coordinarlos", tras lo que ha señalado que su reducción "necesita de planes integrales, no de planes de choque".

La diputada socialista ha reafirmado que la Junta de Extremadura "trabaja constantemente en la reducción" de las listas de espera, con la puesta en marcha de planes integrales que "han posibilitado descenso progresivos" en esta demora, que se interrumpieron en 2020 debido a la pandemia, pero ya en 2021 "se muestra una tendencia descendente en todos los datos, que se acercan a la situación prepandémica".

"NO SE INCUMPLE LA LEY"

Finalmente, ha tomado de nuevo la palabra el consejero de Sanidad, quien ha lamentado que el PP "se ha quedado solo como grupo parlamentario, sin entender qué es el grupo de trabajo dentro de la Comisión de Sanidad", y ha considerado que "los extremeños se merecen un respeto, y que vengan aquí con cierta preparación".

Vergeles ha aclarado que la Ley de Tiempos de Respuesta Sanitaria "no se incumple en Extremadura" y el paciente "puede acceder al derecho que tiene", tras lo que ha instado a "hacer uso de la Defensora de los usuarios del sistema sanitario público de Extremadura".