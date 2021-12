Extremadura es una "oportunidad" para inversores y se convertirá en tierra de inmigrantes

Ep/Red



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que la región representa una "oportunidad" para inversores y ha augurado que dejará de ser "una tierra de emigrantes para ser una tierra de inmigrantes".



El Jefe del Ejecutivo Regional ha explicado que "algunos proyectos terminarán viniendo y probablemente otros no, pero es que ya da igual, ya da igual porque no es una cartera cerrada de proyectos, detrás vendrán otros y detrás vendrán otros y detrás vendrán otros porque ahora la oportunidad no la tiene Extremadura la tienen ellos --los inversores--, Extremadura es su oportunidad".



TRABAJAR POR PROYECTOS



En esta línea, Fernández Vara ha resaltado que la Junta de Extremadura ha aprendido, en los últimos años, a trabajar por proyectos y no por consejerías, ya que los inversores que acuden al gobierno regional no quieren negociar con departamentos concretos.



Así, ha dicho que estos inversores son conscientes de los cambios normativos realizados por la Junta en relación a la ley de ordenación territorial y urbanística sostenible, la ley para una administración más ágil y la ley de simplificación administrativa, que será aprobada en próximos meses.



También, ha indicado que "ese trabajar por proyectos es ahora mismo nuestro mejor portfolio de venta de esta tierra", ha destacado, además de resaltar que los inversores le trasladan el buen trato dispensado, añadiendo que tratar bien "no es pasar la mano por el lomo", sino decir cuánto tiempo se tardará en resolver expedientes.



NO VENDER MÁS QUE LO QUE ESTÁ CONSEGUIDO



Respecto a los proyectos industriales en marcha en Extremadura, Fernández Vara afirma que ha sido "muy prudente" en estos últimos tiempos y lo seguirá siendo, porque hay "cosas que están muy avanzadas" y otras que les "falta todavía un último empujón".

En este sentido, ha reconocido que "llevo algunos años en el gobierno y sé hacerme cargo de las frustraciones de la gente, no quiero más frustraciones y como no quiero más frustraciones no venderemos más que lo que realmente esté conseguido".

Fernández Vara ha recalcado que "esto ha cambiado para una temporada, para una temporada larga, que hará que dentro de unos años Extremadura deje de se una tierra de emigrantes para ser una tierra de inmigrantes, y estoy totalmente convencido de que va a ser así".