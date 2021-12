Fernández Vara recuerda que, entre 2017 y 2018, hubo 15.000 muertos por gripe en España

El Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que, en este momento, sería bueno darnos la oportunidad de tener una cierta empatía entre gobernantes y gobernados, entre administradores y administrados, entre los que tomamos decisiones y, los que las reciben.

En este sentido, ha recalcado que "la situación de hoy comparada con la de hace un año, no tiene nada que ver, ni cualitativo, ni cuantitativamente, de que vale hablar de brotes, si hay una transmisión descontrolada en la región, en España y en el mundo, no se puede tratar las cosas igual, siendo de forma diferente y, los científicos indican que esta variante parece se va a quedar y, estamos ante el principio del fin y, eso no significa que desaparezca el virus, sino que habrá que convivir".

A este respecto, ha indicado que, según los datos de la gripe de entre finales de 2017 y principios 2018, periodo alto de incidencia en España, hubo 15.000 fallecidos y, éso no fue noticia, porque era éso, gripe; ahora, "no se le puede dar un tratamiento a esto, como sólo existiera ésto y, plantearnos para transitar del escenario actual, a tratarlos con relativa normalidad".

Así, ha reiterado que "ésto no se arregla abriendo y cerrando, alguién piensa que ésto se acaba porque se cierre a una hora y, qué pasa si están allí desde la mañana", insistiendo en que el modelo existe, permanecer alerta para controlar las situaciones de riesgo, en función no sólo del número de contagios, sino también de los datos de hospitalización y ocupación UCIs; por tanto, mientras no se superen cifras establecidas en semáforo, debemos apostar por equilibrio entre salud y economía y, evitar daños a la parte sensible de la sociedad.

Fernández Vara ha reconocido que "hemos tomado miles de decisiones, incapaz de seguir la pista, habrá habido aciertos y errores, quiero pedir disculpas por los errores y, creo es bueno hacerlo y, puede algún científico que revise, dentro de unos años lo que se hizo, diga que hubo cosas que se hicieron bien y otras no, a fin de cuentas, hemos ido trabajando sin libro de instrucciones".

También, ha señalado que "hemos querido tomar decisiones en base a lo que los técnicos nos decían, la última palabra la ha tenido la política, que es lo que debía hacerse para eso nos eligen, desde la humildad de reconocer que hemos estado ante un fenómeno que muchas veces no hemos sabido hacer, también hemos actuado bien, quiero decir "si tú estuvieras en mi lugar que harías" y, siempre me responden "tú eres el que tienes que tomar decisiones" y, yo respondo "pero cuando las tomo tú te posicionas".

Según el Jefe del Ejecutivo Regioanl, "de la parte de la política, está la responsabilidad y el privilegio de tomar las decisiones, sin perder la perspectiva de saber qué es lo que hay que hacer, por qué, cómo y cuándo hacerlo y, debe ser consciente de las enormes dificultades que esto tiene".

Sobre los cambios de opiniones, ha matizado que "siendo ciertos, también lo es que el proceso no es estático, sino dinámico, cada mañana, tarde, noche, analizamos datos...en base de ello, se toman decisiones".