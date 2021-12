El PP lamenta que finalice el año sin el Plan de Turismo prometido por la Junta

El portavoz de Turismo del Grupo Popular en la Asamblea, Juan Parejo, ha lamentado que el año vaya a finalizar sin la aprobación por parte de la Junta de Extremadura del "tan prometido" Plan de Turismo 2021/2025, como ya venía advirtiendo desde hace meses la formación.

A esta circunstancia, según sus palabras, se suma la "nula proactividad" del Gobierno regional a la hora de escuchar las "numerosas" demandas del sector turístico extremeño.

Así pues, el diputado del PP ha pedido a la Consejería de Turismo y al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que pongan "coto" al "sectarismo" de sus altos cargos.

En este sentido, el diputado 'popular' se ha referido a lo ocurrido en el pleno de los presupuestos autonómicos para 2022, donde desde el PSOE se expresó lo que ocurre cuando invierten en localidades gobernadas por el PP.

"Y es que los socialistas llaman a la Junta para pedir explicaciones sobre por qué se invierte en esos municipios, demostrando un sectarismo manifiesto. Piensan que el dinero público es de ellos, no de los extremeños", asevera Parejo.

Concretamente, el portavoz de Turismo del Grupo Popular ha rechazado el trato "injusto" dispensado a algunas localidades, en las que precisamente no gobierna el PSOE, en lo relativo a la tramitación de los planes de sostenibilidad turística.

Además, para los 'populares', es "una prueba más" de la política de las "chinchetas de colores" que "tan deliberadamente" practica el PSOE cuando gobierna.

De la misma forma, Parejo ha criticado el rechazo a las enmiendas de su formación en materia turística en los presupuestos regionales para 2022, según informa en una nota de prensa el Grupo Popular en la Asamblea.

De igual modo, el diputado 'popular' ha subrayado la "falta de interés" de la Dirección General Turismo a la hora de mirar por el sector o escuchar las propuestas de la oposición.

El último ejemplo son las empresas de "comercio turísticos y souvenirs", que solicitaron una reunión a través de Aexcotur hace meses y siguen sin una cita donde abordar los problemas de un colectivo con más de 200 establecimientos en Extremadura, indica.

"Nos consta que los directores de turismo de otras regiones sí han recibido al colectivo, pero aquí no tienen tiempo para ellos", ha apuntado Parejo, que añade que otras de las demandas no atendidas es la de incluir en el Consejo Regional de Turismo a más asociaciones y representantes empresariales.

BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Por otro lado, los 'populares' han incidido en la actitud de "soberbia, prepotencia, falta de empatía y ausencia de autocrítica" del director general autonómico de Turismo, Francisco Martín Simón.

Así, la formación ha pedido a la Junta de Extremadura que deje de apropiarse de las cifras y méritos del sector turístico empresarial de los últimos meses, porque su gestión como Administración es de "suspenso".

De hecho, "no ha sido capaz de invertir más de un 40 por ciento de lo presupuestado para inversiones en turismo en 2021 en el programa 342A".

En la misma línea, Juan Parejo ha recordado que continúan "cerradas" instalaciones turísticas públicas de la Junta en varias localidades que llevan así "varios años" pese a las "elevadas" inversiones realizadas en ellas, o que, desde el Ejecutivo regional han sido "incapaces" de hacer llegar el total del montante de las "ayudas directas" que el Gobierno había puesto a disposición de Extremadura con una inversión potencial de 106 millones de euros.

"Hay que devolver al Estado 53 millones de euros no ejecutados", lamenta. Con ello, para el Grupo Popular en la Asamblea, es "inaceptable" que sigan sin establecerse medidas de "alivio fiscal" al sector turístico y hostelero, que se encuentra "asfixiado" con "nueva ola de cancelaciones en reservas" y con costes de explotación "disparados" como luz, calefacción, gas, combustibles, cuota de autónomos y cesta de la compra.

A colación de esto último, el portavoz de Turismo del Grupo Popular en la Cámara extremeña ha manifestado que "no bajan impuestos, no pagan las ayudas, no ejecutan los presupuestos, no impulsan el nuevo plan de turismo y tampoco solventan los problemas de conexión y conectividad en pequeñas localidades rurales".

Para finalizar, ha aseverado que el sector turístico "avanza pese a la Junta". "Podría haber obtenido mejores cifras de haber sido acompañado desde la Administración", incide Parejo, quien pese a todo ha felicitado a las empresas turísticas de la región por el "enorme esfuerzo" realizado en este 2021 para "salvar" un sector "clave" para la recuperación.

"Las pymes y autónomos turísticos son los verdaderos artífices" de que el sector siga vivo y funcionando", ha sentenciado.