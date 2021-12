Aprobadas 21 enmiendas Cs sobre listas espera, reconversión viñedo y Consorcio Badajoz

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha conseguido que se aprueben, y se incorporen a los Presupuestos regionales para 2022, 21 de sus enmiendas parciales centradas en un plan de choque contra las listas de espera, ayudas para la reconversión del viñedo y el desarrollo de actuaciones de rehabilitación en el Casco Antiguo de Badajoz, entre otras.

Así, Salazar ha indicado en cuanto a la aprobación de las cuentas regionales "no ha habido sorpresas" al tiempo que señalado que la formación naranja ha votado que no porque, a pesar de que se han podido negociar y trabajar en algunas enmiendas con el gobierno regional, "finalmente no se han visto colmadas nuestras expectativas para mejorar estas cuentas y que se parezcan más a lo que realmente necesitan los extremeños".

En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha explicado que de los 114 millones de euros que proponíamos "mover" solo "nos han dejado mover 7 millones" y de las 254 enmiendas parciales que presentamos "solo nos han aprobado 21".

En cuento a las enmiendas aprobadas Salazar ha destacado que la formación naranja haya conseguido sacar adelante dos enmiendas para ayudas a los bancos de alimentos de Badajoz y Cáceres, otra de 300.000 euros para un plan de choque para reducir las listas de espera sanitarias y 50.00 euros para el Plan Innova, una apuesta por la innovación.

Además, se destinarán 500.000 euros para programas mixtos experimentales de formación para parados de más de 50 años y 3 millones de euros para ayudas a la reconversión y reestructuración del viñedo.

A ello, se suman dos millones de euros para el fomento de viviendas eficientes energéticamente y más de 500.000 euros para el control y eliminación de especies exóticas invasoras en el río Guadiana.

A pesar de ello, Salazar ha insistido en que han votado en contra porque "no son los presupuestos que queríamos para Extremadura".

También, ha lamentado que "no se ha aprobado todo lo que se tenía que aprobar porque nosotros pedíamos más inversión en innovación, para el Regadío de Tierra de Barros, para el Hospital de Cáceres, para atención primaria y no se ha cumplido".