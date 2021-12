PSOE afirma que PGEx 2022 crearán riqueza y empleo y que está al lado de los vulnerables

Ep

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha celebrado que la región cuente con unos presupuestos para 2022 que contribuirán a la generación de riqueza y empleo y que estarán al lado de los más vulnerables.



Garlito ha valorado la aprobación este jueves de las cuentas para 2022, en el momento "más decisivo" de la historia reciente, con un gobierno que ha sabido entender que el futuro se encuentra en la región.

Para la portavoz, "es la generación de oportunidades en busca siempre de la igualdad lo que nos engrandece y ha creado unas cuentas para ello. Las cuentas más expansivas, 7.000 millones de euros para ser la palanca de progreso de la segunda transformación de Extremadura, para ser el sostén de los más vulnerables, para ser el acompañamiento de los empresarios y autónomos".



Por ello, ha considerado que la probación de los PGEx es determinante "para todos" y que es el momento de ser "responsables", por lo que ha destacado la aprobación de 55 enmiendas transaccionales que han movido casi 13 millones de euros y que se han negociado con Unidas por Extremadura, con Ciudadanos y con el PP.



En este sentido, ha agradecido a Unidas por Extremadura que se ha abstenido en las cuentas y que haya sabido comprender que es el trabajo y el esfuerzo que pide la ciudadanía lo que tiene que estar "por encima de todo", así como el interés de Extremadura.



Por su parte, ha criticado que el PP "no ha trabajado" y ha defendido las enmiendas que presenta "año tras año" e incluso ha dicho Garlito que este grupo no es consciente de las transaccionales que ha aceptado ante el ofrecimiento del PSOE.



Junto con ello, ha matizado que, "cuando uno o una miente en algo tan sencillo y con una prueba tan evidente a partir de ahí todo lo que ha venido a continuación pues son simplemente mentiras", resaltando que el PSOE no estará al lado de un partido que "miente sin ni siquiera sonrojarse".



Sobre si esperaba el voto en contra de las cuentas por parte de Ciudadanos, Garlito ha apuntado que el PSOE ha contado con todos los grupos para tener los mejores presupuestos a través de enmiendas transaccionales.



Así, ha añadido que "lo que esperaba era ese apoyo, ese diálogo y ese consenso que se ha encontrado en esa aceptación de las transaccionales y me gustaría destacar el trabajo y el esfuerzo que ha hecho Unidas por Extremadura por poner a Extremadura por encima de cualquier otra cuestión".