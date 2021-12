Extremadura acude a Conferencia Presidentes "a escuchar" al Gobierno y al resto de CCAA

Ep.

La Junta de Extremadura acude a la Conferencia de Presidentes convocada para este miércoles, 22 de diciembre, "en principio a escuchar" tanto el análisis del Gobierno central, "que tiene todos los datos del mundo", como al resto de Comunidades Autónomas, y a partir de ahí, "proponer de manera consensuada en todos".



Una Conferencia de Presidentes en las que se deben "aparcar los partidismos", y "consensuar todas las comunidades autónomas, junto con el Gobierno de España, una serie de medidas", debido a la que la incidencia del coronavirus "está subiendo peligrosamente" en los últimos días.



Así lo ha avanzado el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha considerado que los españoles "están pidiendo a los políticos que nos pongamos de acuerdo y lleguemos a consensos", ha dicho.



"Vamos a intentar que de ahí salga un consenso entre las CCAA y el Gobierno de España, para que "si hay medidas, sean medidas inequívocas para todos los españoles", ha defendido el portavoz de la Junta de Extremadura, quien ha considerado que "en la situación actual, "unas comunidades autónomas no pueden tener una serie de medidas, y otras comunidades autónomas, otras".



Así, ha señalado que "todas las CC.AA. tienen que intentar llegar a un acuerdo, a un consenso", con el objetivo de que los ciudadanos "tengan las cosas claras", algo en lo que "va a insistir mucho Extremadura" en esta Conferencia de Presidentes.



INSISTIR EN LA TERCERA DOSIS



Además, en este encuentro, Extremadura va "a insistir mucho en la vacunación con la tercera dosis", ya que a juicio de González, "es fundamental que cuanto antes se pongan la tercera dosis a aquellos grupos que todavía no se la han puesto".



Según ha resaltado, en la actualidad los mayores de 60 años son los menor incidencia de Covid-19 tienen, algo que ha achacado a que este grupo de edad "mayoritariamente tiene una tercera dosis de refuerzo", mientras que "el tramo de edad donde más incidencia hay es entre los 25 y los 49 años", porque "es el tramo que menos se vacunó".



Por todo ello, Extremadura acude a esta Conferencia de Presidentes "con el ánimo de construir, de que haya consenso" y con el objetivo de "incidir cuanto antes en la tercera dosis de la vacuna" contra la Covid-19.



Así, y ante la posibilidad de implantar restricciones, el portavoz de la Junta de Extremadura ha resaltado que "en principio" la comunidad acude "a escuchar", ya que a su juicio, las CCAA "nos equivocaríamos si empezamos a hacer anuncios sobre lo que vamos a pedir y lo que no", debido a que "por encima de la comunidad autónoma de turno, hay un proyecto que se llama España".



Extremadura se posiciona en este encuentro "con el ánimo de ayudar a España", tras lo que ha defendido que las Conferencias de Presidentes "hay que entenderlas como que no somos una parte, sino que somos un todo, que se llama España".



En su intervención, González ha mostrado la "preocupación" del Ejecutivo regional por el incremento del número de contagios de Covid-19, y la previsión de que "en los próximos días lamentablemente seguirá subiendo".



En cualquier caso, González ha valorado que "afortunadamente, Extremadura es, dentro de las comunidades de España, la que menor presión hospitalaria tiene en estos momentos por camas", mientras que en UCI la región está "bien", tras lo que ha señalado que "aún así mostramos nuestra preocupación por la alta incidencia" de la Covid.