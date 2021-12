La Junta no prevé restricciones al haber menos hospitalizados

Ep/Rd

Así, lo ha señalado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, indicando que Extremadura entrará este viernes en "riesgo alto" por la incidencia del coronavirus pero, matizando que el aumento de casos "no supone ningún cambio" en cuanto a medidas restrictivas porque "hay una disminución de personas ingresadas y de las que están en UCI".



Vergeles ha insistido en que Extremadura pasará hoy a "riesgo alto", porque "hay más contagios y la previsión es que la incidencia siga subiendo en los próximos días", pero eso "no supone que haya que tomar ninguna decisión al respecto".



En este sentido, ha recordado que la tasa de ocupación elevada se empieza a registrar a partir de trece o catorce personas ingresadas en la UCI, y Extremadura cuenta a día de hoy con siete casos, por lo que "no se pueden adoptar más restricciones".



Pese a ello, el Vicepresidente Segundo ha apelado a la "responsabilidad" de toda la ciudadanía para que la incidencia de la enfermedad no vaya a más en la región.



Además, ha recalcado que, en caso de que haya una mayor virulencia del coronavirus en la comunidad extremeña, el Gobierno regional "ya ha pedido la ayuda del ejercito desde hace un mes".



Vergeles también ha destacado que "no hay posibilidad de hacer refuerzos de plantillas" en los centros de salud extremeños, más saturados en la actualidad por esa mayor incidencia del virus, porque "no hay médicos para reforzar las plantillas".



Para intentar solventar esta situación, la Junta está "adaptando las plantillas de trabajo", así como las vacaciones navideñas del personal sanitario para hacer frente a la situación.