García Seco destaca como "una esperanza"el estudio tramo de la autovía A-81 Badajoz-Espiel

Ep

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha señalado que la aprobación provisional del estudio informativo del tramo Badajoz-Espiel de la futura A-81 "ha sido muy bien acogida" por las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía, y "es una esperanza para que esa carretera sea una realidad lo antes posible".



Así lo ha señalado la delegada a preguntas de los periodistas después de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) haya aprobado provisionalmente e incoado el expediente de información pública del estudio informativo Autovía A-81: Badajoz-Córdoba-Granada, en el tramo Badajoz-Espiel (Córdoba), preseleccionando una de las alternativas.



Según ha explicado García Seco, el Gobierno ha procedido a la aprobación de la información pública del estudio informativo del trazado de la futura A-81 referida al primer tramo Badajoz-Espiel de algo más de 200 kilómetros y que transcurre fundamentalmente por la provincia pacense, a la vez que ha resaltado que es una infraestructura "muy esperada" por parte de todos los municipios desde Badajoz hasta el final del límite de la provincia con Córdoba.



De igual modo, ha hecho hincapié en que se ha hecho una presentación de este estudio informativo del trazado, tanto en Córdoba como en Badajoz, con todos los alcaldes de los municipios por los que va a ir esta infraestructura, y en que era "importante" darlo a conocer porque este estudio informativo había estado ya "en distintos momentos" sometido a información pública, aunque "como consecuencia de la crisis económica y por el anterior Gobierno se había caducado" y se había "quedado en espera a un mejor momento".



No obstante, "se ha conseguido reactivar y poner al día para poderlo llevar a cabo", ha remarcado, junto con que este estudio informativo tiene "plasmado" el recorrido completo de la futura autovía hasta Granada, y permite a cada uno de los afectados, "sobre todo a los municipios", hacer alegaciones sobre el interés general o sobre el trazado "grueso" de por dónde va a ir.



"Nuestro interés es que todos los municipios lo conozcan, que traten de una vez conocido el proceso de aprobación del mismo de hacer las alegaciones que sean necesarias", ha recalcado, "pero a la mayor brevedad posible y con la mayor urgencia posible para agilizar este proceso y que no vuelva a demorarse más".



HOJA DE RUTA



Igualmente, Yolanda García Seco ha avanzado que, una vez aprobado el estudio informativo, pase el periodo de información pública y tenga Declaración de Impacto Ambiental, se irán aprobando los sucesivos tramos de proyecto y obra "a medida que la carretera se vaya necesitando en los tramos más urgentes", y que esa es la "hoja de ruta".



Finalmente, la delegada ha señalado que el Gobierno "claro que se plantea un horizonte", pero que "todos estos procesos si hay que reiniciarlos, como es el caso, requieren un tiempo que desgraciadamente hay que volver a recorrer", algo que se ha "visto también" con algunos de los tramos del tren o con otras infraestructuras porque "la crisis económica supuso un parón en todas estas infraestructuras".



Así, "ahora lo que hay que hacer es rehabilitar esos proyectos, volver a pasar en algunos casos por declaraciones de Impacto Ambiental", y "una vez que pase, la dotación económica y las necesidades de los trazados irán dando velocidad al proyecto", ha señalado.



No obstante, ha indicado que habrá zonas en las que hay que "correr más porque la necesidad de la vía sea imperiosa", y otras que "a lo mejor irán más despacio, pero lo importante es que esté aprobado, que tenga Declaración de Impacto Ambiental porque lo demás, la tramitación administrativa y la ejecución es ya mucho más ordinario".