"No va a haber restricciones" en residencias personas con discapacidad o mayores

Ep.



El director gerente del Sepad, José Vicente Granado, ha señalado que "no va a haber restricciones" en los centros residenciales de personas con discapacidad o mayores, en relación a los cuales ha recomendado tanto a los directores como a los familiares y a los propios usuarios que "por favor" extremen las medidas de seguridad frente al coronavirus.



A preguntas de los periodistas por las visitas a estas residencias en las fechas navideñas y sobre posibles restricciones al respecto, Granado ha explicado que se ha recomendado a los directores que "por favor extremen mucho las medidas de seguridad".



Para ello, insiste en la regla de las 6 M (mascarillas, distancia, lavado de manos...), que intenten mantener las visitas en los espacios libres, que sigan todas las medidas de higiene y de distanciamiento a ser posible".



Y es que, como ha explicado, no pueden "privar" a estas personas "que tan mal lo han pasado emocionalmente" de esas visitas de sus seres queridos, que viven fuera y regresan a Extremadura estos días porque "es necesario tener ese contacto".



También pide a estos familiares que vayan a acudir que "extremen mucho las medidas", ha recalcado, para apuntillar que es "compatible" las medidas "con el afecto y el cariño que puedan dar a sus seres queridos que están en los centros residenciales".



En el caso de las salidas de residentes, ha hecho hincapié en que tienen autorización, que "no hay ninguna restricción" y que, de forma similar a lo anterior, cuando tengan que salir a sus hogares tengan precaución en las cenas, en las comidas, que sean en espacios sin aglomeración o donde se puedan mantener las medidas de seguridad "y que piensen tanto los familiares como los mismos residentes, que también pueden hacerlo, que son las personas son más vulnerables y a las que más ha afectado este virus".



De esta manera, Granado ha insistido en recomendar que se mantenga la seguridad, la higiene, el distanciamiento "que es tan importante" o que se use mascarilla, porque "el afecto se transmite de muchas maneras y con seguridad se puede hacer".



INCIDENCIA DE LA COVID EN RESIDENCIAS



En declaraciones a los medios tras asistir en la presentación en la Delegación del Gobierno en Badajoz del programa de sensibilización 'Igual que tú 2.0' de la Fundación Magdalena Moriche, el director gerente del Sepad se ha referido también a la incidencia de la Covid-19 en las residencias y ha reconocido que cuando "hay una incidencia comunitaria elevada siempre la experiencia de estas olas anteriores es que entraba en los centros residenciales".



No obstante, ha aseverado que "es curioso que ahora mismo estamos bien" y que las residencias que han tenido afectadas como en Badajoz el Centro de discapacidad de La Luz o Comser en Almendralejo donde estaban afectados con varios residentes, Comser ha quedado "limpio" este miércoles y en La Luz hay "ya solo" cinco personas afectadas y se ha dado el alta a más de 40 personas entre trabajadores y personas que participaban en el centro de día, el centro ocupacional o en los distintos servicios.



También ha sumado un caso en la residencia de Santiago de Alcántara y ha incidido en que no hay ninguna residencia más, al hilo de lo cual ha insistido en que se tiene que "extremar mucho la precaución" porque la experiencia dice que, cuando hay virus comunitario "tarde o temprano" al ser centros "vivos" puede entrar en estas residencias.



Finalmente, ha comentado que todos los residentes han sido inoculados con la tercera dosis y que también están siendo vacunados todos los profesionales sociosanitarios con esa tercera dosis de la vacuna. "Esperemos seguir cruzando los dedos para que nuestros centros sigan bien", ha concluido.