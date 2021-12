El gaditano Antoñito Molina promociona en Mérida su nuevo single 'Y te voy a querer'

Tras un respiro en su carrera, en 2020 regresó con más fuerza que nunca lanzando un nuevo sencillo de la mano de Adriático Records, ‘Ya no me muero por nadie’, trabajo al que se sumaban ‘Dicen que el mundo se acaba’ y ‘Me estoy volviendo loco’, que han visto la luz en la primera mitad de 2021.

Conversando tan solo unos minutos con él, te das cuenta que desprende duende por los cuatro costados. Duende y esa guasa y simpatía que caracteriza a los gaditanos. Antonio Caballero Molina, conocido popularmente como Antoñito Molina (como a él le gusta que le llamen), es un joven cantautor nacido en Rota (Cádiz) que se encuentra estos días en Mérida promocionando su nuevo single ‘Y te voy a querer’, que en tan solo doce días ya ha superado las 210.200 visualizaciones en Youtube.

Amante del Carnaval, de la Semana Santa y de las cosas sencillas de la vida, Antoñito fue fundador del conocido dúo ‘El Tren de los Sueños’, del que formó parte hasta hace pocos años cuando decidió afrontar su carrera en solitario tras evolucionar en su forma de componer e interpretar sus canciones. Ese punto de inflexión en su carrera, en la que ha habido “alegrías y palos”, le sirvió para recuperar la libertad a la hora de desarrollar su autoría, así como su forma de plasmar con versos, todas sus ideas, pensamientos, alegatos y conclusiones.

Regiondigital.com ha querido charlar con este cantante, músico y compositor para conocer qué le ha traído hasta la capital extremeña y cuáles son los planes de futuro de este admirador de artistas tan distintos como Manolo García o Manuel Carrasco. Este roteño de 33 años, que huye de grandes retos, nunca podía imaginar que la música se iba a convertir no solo en su medio de vida, sino en su vida entera. Y es que Antoñito Molina “lleva toda la vida detrás de una canción nueva por construir o por componer”, con el único objetivo de llegar al corazón de quienes le escuchen, para que le conozcan y se queden a acompañarle en este trepidante camino que ha elegido.

Ganas y carisma desde luego que no le faltan a este joven gaditano, ni tampoco ilusión, la misma con la que anuncia que el próximo mes de febrero sacará a la luz su segundo disco, tras el primero que tituló hace unos años ‘Déjame que te cuente’. Hasta entonces, vive el día a día al máximo, sin pensar a corto, medio o largo plazo, solo con la mente puesta en crear una canción que emocione al público.

El pasado 2 de diciembre sacaste a la luz tu nuevo single ‘Y te voy a querer’. El videoclip (de Adriático Records con producción de La lolaFilms) ya ha tenido más de 210.200 visualizaciones en Youtube, ¿qué balance haces de la respuesta que has recibido por parte del público?

A.M.: La verdad que ha sido increíble, desde que sacamos la canción hace diez días ha sido un vendaval de mensajes bonitos, de cariño del público y estoy súper agradecido, porque siempre digo lo mismo: yo no me debo a nadie que no sea a la gente que está cerquita y que me sigue a través de las redes sociales. Es verdad que éstas son un termómetro, pues desde el primer minuto que sacas algo puedes saber lo que le ha parecido a la gente y estoy flipando.

Sí que es verdad que voy sintiendo que poquito a poco vamos dando pasos para adelante, y después de tanta lucha, de tantos años, de tantos sueños, y también de tantos palos -por qué no decirlo-, porque la vida es eso, son palos y alegrías, pues estoy muy feliz de estar ahora mismo viviendo un momento maravilloso.

Con letra y música propias, y la producción musical de Juanlu Montoya, ¿a qué suena ‘Y te voy a querer’?

A.M.: ‘Y te voy a querer’ es un canto a la alegría de haber llegado a encontrar algo o a alguien que después de tanto tiempo te llega cuando menos lo esperas. Es un canto cuya producción simplemente lleva una guitarra y un cajón, porque cuando tú le cantas una canción a alguien de cerquita, no se la cantas con una banda, ni con 23 músicos, se lo cantas con la guitarra que es lo primero que tienes en casa.

Cada producción es un fiel reflejo de esa cercanía que yo quiero intentar seguir demostrando con mis canciones, por eso en el videoclip también estoy en medio de la calle cantando y la gente se va acercando. Porque no hay más que ese punto de cercanía, ese punto de familiaridad que mis canciones tienen y que es lo que yo quiero seguir reflejando y sintiendo.

¿Qué mensaje lanzas con esta canción?

A.M.: Ilusión y magia.

Ahora mismo estás de promoción en Mérida, ¿qué pasos vas a seguir a la hora de promocionar el single?

A.M.: Ahora mismo lo que estamos trabajando mucho son las redes sociales y los medios de comunicación que se nos brindan a buscarnos un huequito, a los que os agradezco vuestro interés. Y es que son tiempos complicados para la música y también es un trabajo complicado llegar a los medios de comunicación. Por tanto, no tenemos un esquema a seguir, vamos a intentar luchar y agradecer a todos los medios que se nos abren. Es verdad que en Extremadura, por así decirlo, concretamente en Mérida, tengo grandes amigos que me apoyan mucho, que me abren muchas puertas y que lo hacen desde el corazón.

Al final yo quiero gente a mi lado que le interese más el corazón que otro tipo de interés y aquí en Mérida, yo levanto el teléfono y corriendo me dicen ‘vente para acá, vamos para un lado, para otro’… Eso me pasa con mi amigo Paco Vadillo, que es un caramelo, y esa es una suerte que yo tengo que no la cambio ni por un Grammy Latino, ni por nada, porque es auténtico y de verdad, y esas cosas son para toda la vida.

Para que te conozca más el público extremeño, ¿quién es Antoñito Molina?

A.M.: Antoñito Molina es un joven gaditano del pueblo de Rota, enamorado del Carnaval, enamorado de la Semana Santa, enamorado de las cosas sencillas como el mar, la tierra, como un atardecer, como una guitarra o como un café en compañía de mi madre. Es una persona que vive de ilusiones y que hace muchos años le dijeron ‘tú estás loco, tú qué vas a llegar’…

Es verdad que yo pensaba que estaba un poco loco, pero no dejé de intentarlo y de seguir luchando por lo que me gustaba, dejando grandes oportunidades a nivel profesional, de otros trabajos, de estudios, pero es que sentía tanto que me gustaba esto que nunca podía imaginar, que se iba a convertir no solo en mi medio de vida, sino en mi vida entera.

Así que, Antoñito Molina es un chaval de Rota que ya tiene 33 años -en verdad ya tengo canillas-, que lleva toda la vida detrás de una canción nueva por construir o por componer.

¿De qué estilos musicales o cantantes se ha nutrido Antoñito Molina a lo largo de su carrera?

A.M.: He tenido etapas diferentes con las que me he ido nutriendo de artistas diferentes, pero es verdad que la música del sur siempre ha sido para mí una influencia muy grande. Me ha encantado siempre El Barrio, Alejandro Sanz, Ketama, Manolo García, Manuel Carrasco… todos estos artistas han sido, evidentemente, fuente no de inspiración, sí de motivación. Y el Carnaval, por supuesto.

Cantante, músico, compositor, ¿cuáles son tus planes a corto, medio y largo plazo?

A.M.: Vivir, estar vivo y aprovechar cada segundo y seguramente, seguro, que lo aprovecharé, haciendo canciones nuevas, porque al final es lo que me da vida. No tengo retos como ‘me encantaría dentro de tres años llenar no sé qué’. Yo no trabajo así, yo trabajo buscando una canción nueva que le emocione a la gente.

Y ojalá que con cada canción que vaya sacando, conozcan mi música cuatro personas más, veinte o cien, y esas personas que me conozcan intentar que se queden y me acompañen en este camino. Porque al final esto no es solo cosa mía, es cosa mía y de la gente.

El mundo de la música ha cambiado a pasos agigantados, la crisis de la Covid-19 también ha hecho mella en el sector. Antes se sacaban o publicaban discos y ahora se van sacando singles y si todo va bien, se crea finalmente un álbum… En el caso de ‘Y te voy a querer’, ¿formará parte de un nuevo disco después del primero que titulaste ‘Déjame que te cuente’ o se quedará ahí?

A.M.: Formará parte de un disco que saldrá, si Dios quiere, el próximo mes de febrero, fecha en la que vamos a estrenar tres o cuatro canciones nuevas, más las que he ido sacando sueltas. Todas ellas formarán parte de mi segundo álbum.