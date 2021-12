Juan Antonio González nuevo Consejero Portavoz de la Junta de Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha explicado su decisión de separar la Portavocía y la Consejería de Igualdad, que hasta ahora ostentaba Isabel Gil Rosiña.



Así, este mismo viernes Juan Antonio González tomará posesión como portavoz de la Junta de Extremadura, un cargo con rango de consejero, y a partir de ahora, "tendrá en sus manos la responsabilidad de ejercer la Portavocía y las relaciones con la Asamblea" del Ejecutivo regional.



Cabe señalar que, Juan Antonio González es diputado socialista y responsable de área de Comunicación de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura. Hasta el último congreso del partido, celebrado en octubre, también fue el portavoz del PSOE extremeño.

En este sentido, Fernández Vara, ha explicado que esta decisión la ha "tomado tomando una cierta distancia con los procesos congresuales", añadiendo que el "elemento que sobrevuela" sus decisiones en la actualidad es "el cumplimiento de los compromisos con los fondos Next Generatión", en el que "todas las consejerías van a tener que gestionar fondos" y su objetivo es que estén "muy centrados en la gestión" de estos.



Así, ha aclarado que, cuando cambió la portavocía del PSOE de Extremadura, que hasta el último congreso ostentaba Juan Antonio González, lo hizo "pensando en que en algún plazo lo incorporaría al Gobierno en los asuntos que tienen que ver con la comunicación".

De esta forma, ha subrayado que "las cosas yo creo que son bastante más sencillas que todo eso, y esa es la decisión que he tomado, que es un ajuste fino para afrontar el próximo año y medio de legislatura", que "probablemente sea el más importante de nuestras vidas".



Para Fernández Vara, "probablemente, no haya habido nunca en la historia autonómica, en el que vaya a haber un año y medio tan importante como éste, por la cantidad de cosas que pueden ocurrir", recalcando que, "si ocurren favorablemente, serán muy importantes para los extremeños".



Ante esta previsión, el objetivo del Jefe del Ejecutivo Regional es "tener al Gobierno lo mejor engrasado posible, y en la mejor forma posible", quien ha resaltado que le han "enseñado muy bien lo que significa el partido y lo que significa el Gobierno".



Y, ha asegurado que "el partido es de sus militantes y de sus votantes, y el Gobierno es de todos los ciudadanos, por lo tanto es algo que no puede estar condicionado ni supeditado el uno al otro".