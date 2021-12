Extremadura registra 753 casos de Covid-19 y cuatro fallecidos en la última semana

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado un total de 753 casos positivos de Covid-19 y cuatro fallecidos durante la última semana, de los que 156 se han registrado en la última jornada, mientras que los hospitales extremeños cuentan en este momento con 29 pacientes ingresados con coronavirus, cuatro de ellos en UCI.



Así pues, con estos datos, la incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa en 104,80 casos por cada 100.000 habitantes, y a los 67,72 casos a los siete días, según el informe semanal que ofrece el Servicio Extremeño de Salud (SES).



De este modo, en la última semana hay que lamentar cuatro fallecimientos, el de dos mujeres de 93 y 96 años de Almendralejo, ambas vacunadas, un hombre de 84 años de Alburquerque, vacunado, y una mujer de 86 años de Castañar de Ibor, que no estaba vacunada. Con ellos, el número de víctimas mortales se eleva a 1.960 desde el inicio de la pandemia en Extremadura.



Además, durante la última semana se han declarado 17 brotes de Covid-19, cuatro en Badajoz con seis, tres, tres y ocho positivos cada uno y diez, doce, 24 y 17 contactos cada uno; en Casar de Cáceres con doce positivos y 77 contactos; tres en Quintana de la Serena con cuatro, cinco y ocho positivos y cinco, 24 y 35 contactos; en Navalvillar de Pela con tres positivos y 24 contactos, y dos en Valverde del Fresno con cinco casos cada uno y 39 y 31 contactos.



También se ha declarado un brote en Herrera del Duque con nueve positivos y 37 contactos; en Montijo con tres positivos y tres contactos; en Mérida con cinco positivos y 48 contactos; en Olivenza con seis casos y dos contactos; en Almendralejo con 14 positivos y 40 contactos y en Castuera con ocho positivos y 55 contactos, según informa la Junta en una nota de prensa.



De la misma forma, se han cerrado dos brotes desde el jueves, que son el 862 de Badajoz y el 857 de Aldeanueva del Camino.



DATOS DE ESTE JUEVES POR ÁREAS DE SALUD



Por tanto, y de acuerdo a los datos de la última jornada, Extremadura ha notificado 156 nuevos casos de coronavirus, 56 de ellos en el Área de Salud de Badajoz, en el que hay doce pacientes hospitalizados, ninguno de ellos en UCI.



Al mismo tiempo, el Área de Salud de Cáceres ha notificado 17 casos positivos, y tiene ocho pacientes ingresados, tres de ellos en UCI; mientras que el Área de Mérida registra 21 casos positivos y tiene dos pacientes hospitalizados por covid-19, ninguno de ellos en UCI.



El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 21 casos positivos y tiene tres pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI, y el área de Plasencia registra cuatro casos positivos y cuenta con un paciente hospitalizado, ninguno en UCI.



En esta línea, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata notifica un caso positivo y no tiene pacientes ingresados por covid-19, y el área de Salud de Llerena-Zafra registra cinco casos positivos y no tiene pacientes ingresados.



Finalmente, el Área de Salud de Coria ha notificado en la última jornada un caso positivo de coronavirus, y tiene tres pacientes hospitalizados por Covid-19.