Extremadura continuará sin restricciones pese al aumento de la incidencia por la Covid-19

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha confirmado que se espera un incremento de la incidencia de casos de Covid-19 en los próximos días, si bien considera que no se dan las circunstancias para comenzar a imponer restricciones, sino que se mantendrá en el "ámbito de las recomendaciones".



Así, ha señalado que este incremento de positivos no se está traduciendo en un aumento de los casos de enfermedad grave, lo que unido a que de momento se mantiene la trazabilidad de los contagios, lo que permite actuar "brote a brote", permite continuar con la estrategia de las recomendaciones.



Esto es, las medidas contenidas en la regla de las seis M, es decir, el uso de mascarillas, mantener la distancia de seguridad, evitar aglomeraciones, lavado de manos, ventilar interiores y quedarse en casa el mayor tiempo posible.



En esta línea, respecto a la recomendación lanzada este pasado martes por el Ministerio de Sanidad de limitar el número de personas en eventos públicos y sociales, ha señalado que se trata de una "recomendación general", que ya viene contenida en la regla de las seis M: "No es nada nuevo, por lo que seguiremos en el ámbito de la recomendación", ha remarcado.



No obstante, Vergeles ha confirmado que este miércoles volverá a subir el número de infectados con respecto al día anterior y que se prevé que la incidencia siga subiendo en los próximos días en función de la razón de tasas.



En este punto, y sobre la petición de los hosteleros de ampliar el horario de apertura en días señalados de Navidad, ha señalado que su departamento no tiene competencia en esta materia, si bien ha señalado que más importante que los horarios es controlar el cumplimiento de las recomendaciones sobre la mascarilla o la distancia de seguridad.



Además, ha recordado que la región se posicionó en contra de limitar los horarios del sector de la hostelería cuando se aprobó el nuevo semáforo Covid.



Por otra parte, ha señalado que actualmente Badajoz es la localidad más afectada, porque en ella se han dado "una serie de brotes" que afecta a grupos y familias extensas, ha dicho.



Uno de ellos ha "salpicado" al colegio de educación especial La Luz, que cuenta con afectados entre los usuarios y los trabajadores, pero por el momento todos están con síntomas leves. Además, se han hecho cribados y todos ellos están siendo "perfectamente atendidos". De hecho, incluso se ha planteado medicalizar el centro, medida que de momento se ha descartado por no considerarlo necesario.