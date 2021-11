El SES licita la Compra Pública de Innovación para programa medicina personalizada MedeA

El Servicio Extremeño de Salud (SES) licita la Compra Pública de Innovación (CPI) que permitirá desarrollar la plataforma tecnológica imprescindible para la implantación del programa [MedeA] de "Implementación Clínica de la Medicina Personalizada en los Servicios de Salud", único por su visión integral ya que engloba no sólo información genética, sino también datos relevantes, clínicos y de respuesta a los fármacos de la historia clínica.



En concreto, el valor estimado del contrato es de 3.296.631,49 euros, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



La licitación de este programa [MedeA], se hace mediante el procedimiento de Asociación para la Innovación -único hasta ahora en Extremadura- con el fin de generar un "sistema de apoyo en la toma de decisiones aplicado a la prescripción de fármacos", que integre la información genética, los antecedentes y las características de los pacientes o las interacciones entre fármacos para así elegir la mejor combinación para su tratamiento.



En este sentido, el trabajo de las empresas que concurran permitirá contar con una "Sistema de apoyo a la decisión clínica" (PoPS) que integre análisis farmacogenéticos/ómicos (SiGEN), clínicos y farmacológicos con una metodología innovadora aplicable a Atención Primaria y Hospitalaria del SES en su sistema de Historia Clínica Electrónica.



Adicionalmente se desarrollarán dos sistemas de evaluación, en concreto, uno basado en datos genéticos y otro que permita la estratificación de voluntarios sanos y pacientes para su inclusión en proyectos de investigación y Ensayos Clínicos (PePS), y otro de evaluación clínica (Reacciones Adversas a Medicamentos) en pacientes en tratamiento habitual en condiciones de vida cotidiana (Dispositivos-"Internet de las Cosas") (SeRAM).



El sistema desarrollado ("Personalized oriented Pescription System", PoPS), deberá ser validado en condiciones clínicas reales, para ello, se inició en 2021 el estudio de la Cohorte de Validación Clínica [MedeA21], que aspira a evaluar 3.000 pacientes por 150 investigadores clínicos en 50 centros de toda Extremadura. Se espera que esta información esté disponible para el hito correspondiente a finales del 2022, constituyendo esta una de las características diferenciadoras de esta iniciativa.



LA APUESTA DE EXTREMADURA POR LA CPI



La Compra Pública de Innovación tiene tres objetivos principales, según la Junta, la mejora de los servicios públicos, el fomento de la innovación empresarial y la internacionalización de la innovación.



En el caso de MedeA, busca además, la implicación de empresas privadas con la vista puesta en la promoción de I+D+i y con el fin de que las herramientas resultantes se trasladen a otras organizaciones sanitarias o no con problemáticas similares de gestión del conocimiento. Asimismo, busca impulsar el grado de madurez de los desarrollos ya existentes mediante la colaboración con el entorno clínico.



Con el fin de impulsar el proceso de licitación actualmente abierto, el programa MedeA celebró el pasado 27 de mayo un webminar en el que 73 operadores de mercado localizados en Alemania, Holanda, Portugal, Uruguay, Argentina y España, de los que cerca de 40 eran empresas, conocieron con detalle los cuatro retos tecnológicos en torno a los que gira el desarrollo de innovación empresarial en sus diversos componentes.



El Sistema Público de Salud de Extremadura será, de mano de MedeA, pionero en la implantación de la Medicina Personalizada Integral, por lo que sus habitantes, casi todos integrados en el sistema público, podrán recibir a partir de 2024 atención médica basada en una estrategia que integre y relacione la información relevante de cada uno de ellos con el objetivo de ajustarles la terapéutica más adecuada.



Esta apuesta, además, redunda en una mejor eficiencia del sistema, ya que al prescribir fármacos más ajustados a las características del paciente estos serán más eficaces y mejorarán su estado con menos efectos secundarios, optimizando su uso y favoreciendo la sostenibilidad del sistema de salud, incide la Administración regional.



El desarrollo de esta investigación nace de la firma de un convenio de colaboración en noviembre de 2017 entre el Servicio Extremeño de Salud (a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.



El convenio se enmarca en las actuaciones del Programa Fomento de la Innovación desde la Demanda (FID) dentro del Programa Operativo Feder de Crecimiento Inteligente 2014-2020 (POCInt), que está cofinanciado por el Feder 2014-2020, y su objetivo fue establecer la colaboración entre las partes para contribuir a la mejora de los servicios públicos, haciéndolo a través del fomento de la innovación empresarial, mediante el sistema de Compra Pública de Innovación (CPI-2017-09- MEDEA-14).



SOLICITUDES, CONSULTAS, PRESUPUESTOS Y PLAZOS



El plazo de presentación de expresiones de interés para la participación en esta licitación finaliza el próximo 23 de diciembre 2021, cuyas bases pueden ser consultadas en el perfil del contratante de la Dirección General de Planificación Económica del SES en la PLACSP y en la web del Proyecto MedeA.



Asimismo, está previsto celebrar el próximo día 2 de diciembre un webminar abierto al público, previa inscripción, para explicar el contenido de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Funcionales de los 4 Lotes y la participación de las entidades en este novedoso proceso de contratación a través de Asociación para la Innovación, cuya información para inscripciones puede consultarse en la web del Proyecto MedeA.



La licitación contempla el abono de primas de participación para aquellas propuestas que superen un mínimo de calidad, independientemente de que resulten adjudicatarias o no de los lotes.



Finalmente, el presupuesto de licitación es de 4.088.924,10 euros y se desarrollará entre 2022 y 2023 en la fase de I+D y despliegue de las soluciones en el año 2024.