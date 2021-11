Monago dice que Vara "lleva la voz de Sánchez" a la reunión sobre financiación autonómica

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado este martes que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "lleva la voz de Pedro Sánchez" a la reunión que mantiene con otras comunidades autónomas en Galicia sobre la financiación autonómica, dejando a los extremeños "sin voz y sin nadie que los defienda".

Así pues, el líder de los 'populares' extremeños ha lamentado que la voz de Extremadura no se vaya a escuchar en "una reunión muy importante, que va a marcar el futuro de nuestra comunidad autónoma y su viabilidad económica como región".

Igualmente, Monago ha destacado que "la financiación autonómica no es algo abstracto ni baladí" si no que de ella depende que, en la próxima década, "tengamos garantizada la financiación para cubrir el coste de nuestros servicios públicos", recordando que eso "no se garantizó" con el actual modelo de financiación que Rodríguez Zapatero "impuso" pactando con los nacionalistas.

De la misma forma, el presidente del PP ha resaltado que de esta negociación depende, por ejemplo, que "se pueda poner fin a los recortes con los que Fernández Vara está asolando la sanidad en el mundo rural" o unas "ambulancias decentes y profesionales sanitarios para rebajar las listas de espera".

Monago también ha destacado que con un buen modelo de financiación autonómica, Extremadura garantizaría las residencias de mayores en nuestros pueblos o "que los colegios puedan abrir cada día en unas condiciones óptimas" para la educación de nuestros hijos y nietos.

A su entender, Fernández Vara debería "haber fijado una línea roja clara" como es el respeto al principio constitucional de solidaridad interterritorial y que cualquier acuerdo sobre financiación tenga presente que el Estado "garantice los mismos derechos a todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan".

"En esta España de Sánchez en la que se premia a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen", ha continuado Monago, o en la que "algunos chantajean al Estado y se sientan en una mesa bilateral para repartirse la tarta y dejarnos al resto las migajas" hace falta "reivindicación, compromiso y lealtad".

Tres cuestiones, tal y como ha asegurado, que Fernández Vara "ha dejado claro que no va defender como presidente de los extremeños sino como portavoz de Sánchez", por lo que Extremadura "afronta esta negociación crucial para nuestro futuro sin voz y sin nadie que la defienda", ha finalizado.