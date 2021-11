Vergeles defiende un abordaje de la Salud Mental comunitario y desmedicalizado

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido el abordaje de la Salud Mental en la región de una forma comunitaria, desmedicalizada y basada en la defensa de los derechos humanos.



Al mismo tiempo, ha incidido en la necesidad a su juicio de apostar por un modelo de atención de la salud mental específico para los jóvenes que han visto "roto" durante la pandemia su modelo de socialización y que ahora, además ante la "exigencia" que se les plantea desde la sociedad, requieren de una ayuda ante sus frustraciones y su estado adaptativo de ánimo, entre otras.



En este sentido, durante la inauguración este jueves en Mérida de las III Jornadas Autonómicas de Salud Mental de Extremadura, Vergeles ha defendido que, además de que desde la Administración regional se van a articular "más dispositivos de salud mental" en la región, también se va a trabajar en un abordaje de esta temática de una forma comunitaria, con la participación de "todos" y teniendo en cuenta "otra visión distinta" basada en los derechos humanos.



Con ello, ha reconocido que a él le "preocupa" el ámbito de la salud mental en los jóvenes, en los niños y niñas y en los adolescentes, y ha mostrado su compromiso de seguir trabajando para afrontar las "consecuencias" que en esta materia ha provocado la pandemia.



En todo caso, Vergeles ha defendido que la Junta ha conseguido una transversalidad en el aspecto de la salud mental "muy importante" y probablemente sea de las CCAA que ha sido capaz de transversalizar "más" la apuesta por la salud mental, aunque ha reconocido que hay que seguir trabajando con la participación de todos.



"Hay que apostar por la atención primaria de salud para que no sea para pobres sino para todos las clases sociales, con una relación estrecha con los dispositivos de salud mental, donde tenga relación con el ámbito educativo, del ocio y las inquietudes de los jóvenes, donde tenga mucha relación con el tejido social y sociosanitario", ha espetado.



En este punto, el consejero ha hecho suyo un artículo publicado en la revista "The Lancet" que define a la salud mental como "un bien público relevante que debe permitir un desarrollo sostenible de la sociedad", y que apunta que "los problemas de salud mental están en un continuo que va desde una salud mental positiva y una alteración mínima de la salud mental hasta un trastorno mental grave".



También ha defendido que la salud mental es producto de condiciones sociales y ambientales interaccionando con factores biológicos y "por supuesto es un derecho irrenunciable".



TRABAJO A LO LARGO DEL TIEMPO



En este punto, ha recordado el trabajo que Extremadura viene realizando desde hace años en esta temática, y que ha pasado por diferentes fases, como el I Plan de Salud Mental, que pretendía sacar de la insatitucionalización aquellas personas que se les apartaba por tener problemas de salud mental en los psiquiátricos.



A continuación se desarrolló un segundo plan que, ya que se estaba consiguiendo sacar a la gente de la instituciónalización, intentaba sacar el estigma de tener un problema de salud mental, objetivo en el que según ha afirmado se sigue trabajando porque "no ha finalizado y mucho queda por hacer en esto del estigma".



Ya el III Plan Integral de Salud Mental, que está prorrogado, pretende que una vez que se sabe que hay que atender los problemas de salud mental "de forma comunitaria", hay que elaborar una red para atender esos problemas, aunque ha añadido que esto "no significa que toda la red sea sanitaria". "El plan dice que hay que crear una red, y habrá una parte que sea sanitaria y otra parte que no sea sanitaria", ha refrendado Vergeles.



Finalmente, de cara al IV Plan de Salud Mental de Extremadura, Vergeles ha defendido que deberá estar basado en el abordaje de esta temática desde el punto de vista de los derechos humanos.