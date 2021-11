Vara: La reunión de presidentes autonómicos en Galicia no es "para ir contra nadie"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la reunión de presidentes autonómicos del próximo 23 de noviembre en Santiago de Compostela no es para ir "contra nadie", sino para "trabajar juntos" en materia de financiación autonómica.

Según Fernández Vara, "ésto no se hace para ir contra nadie, y menos contra el Gobierno, esto se hace para trabajar juntos en un modelo que debería de haberse puesto en marcha en 2014 y que no se hizo, entre otras cosas, porque no es fácil, poner de acuerdo a 17 no es sencillo".

Junto con ello, ha subrayado que la reunión del 23 de noviembre no representa algo "extraordinario", sino que estos encuentros se celebran cada tres meses en distintos territorios y ha avanzado que, probablemente, alguna de las del próximo año se podría celebrar en Extremadura.



Además, ha apuntado que, en ellas, no sólo se habla sobre financiación autonómica sino que se aborda los problemas comunes que comparten las comunidades autónomas participantes, como podrían ser en este caso la despoblación o el reto demográfico.



Ha afirmando que "no me gustan los frentes. Este país no se construye a base de frentes, se construye a base de buscar puntos de unión, puntos que nos permitan plantearnos el futuro desde criterios que sean de justicia distributiva y por tanto de equidad y que los servicios públicos lleguen a todo el mundo en las mismas condiciones y de eso es de lo que vamos a hablar".



En otro orden de asuntos y preguntado por la posibilidad de que algunas instituciones que hasta ahora tienen su sede en Madrid pudieran derivarse a otras regiones, Vara se ha mostrado "encantado de la vida".