PP presentará enmiendas al PGE sobre Extremadura que superan 500 millones de euros

El Partido Popular presentará un centenar de enmiendas referidas a Extremadura a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, las cuales superan los 500 millones de euros a nivel regional.

El diputado por Badajoz y portavoz de Presupuestos del Grupo Popular en el Congreso Víctor Píriz, y los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Badajoz, María José Solana, Blanca Subirán y Eladio Buzo han presentado en la sede del PP en la capital pacense las enmiendas que los 'populares' han registrado para mejorar las inversiones de los PGE de 2022 para los municipios de la provincia y Badajoz ciudad.

En su intervención, Píriz ha recordado que el pasado viernes concluyó el plazo de presentación de enmiendas a los PGE, la ley "más importante del año", y ha puntualizado que el PP ha presentado más de 2.000, de las que 100 tienen "acento extremeño" y "muchas de ellas" también de la provincia de Badajoz, al tiempo que ha sostenido que los 'populares' van al Congreso a trabajar y a plantear iniciativas para sus paisanos.

Junto con ello, ha explicado que, "si otros partidos deciden no participar de la ley más importante del año y no presentar enmiendas es su problema, si otros partidos presentan una Ley de Presupuestos Generales del Estado absolutamente infumable para Extremadura y no la enmiendan es su problema".

Además, desde el PP, consideran que les "mandan a Madrid a trabajar" por los extremeños y a "pelear" por sus infraestructuras y calidad de vida, razón por la cual han presentado estas 100 enmiendas con las que "se van a poner en juego más de 500 millones de euros".

Igualmente, ha expuesto que es un trabajo de los diputados y senadores, pero también de los alcaldes, portavoces, afiliados y miembros del PP de la provincia de Badajoz, que "se ha dejado la piel" buscando mejoras para la calidad de vida de sus paisanos y que pudieran "marcarse en negro sobre blanco" en estos PGE, a la vez que ha destacado en este sentido el trabajo "ímprobo" de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Badajoz para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, de manera tal que "el Partido Popular de Badajoz demuestra que tiene proyecto para esta ciudad".

Unos concejales que han impulsado que se presenten en las Cortes más de una decena de enmiendas sobre la ciudad de Badajoz, junto con que entre el centenar de enmiendas relatadas se encuentran temas que afectan a todos los pacenses y extremeños, o las "grandes" infraestructuras como el AVE o a las autovías "importantes" que están por desarrollar como la autovía a Granada por Córdoba, la autovía a Huelva, o la autovía entre Cáceres y Badajoz, para que se les dote "no" de una cantidad "exagerada" sino "decente".

También se encuentran "pequeñas" infraestructuras y "pequeñas enmiendas para pequeños pueblos" para mejorar su calidad de vida, como una estación depuradora en Valencia del Mombuey, y la mejora de las murallas del castillo de Alburquerque, así como los pasos de nivel en Llerena, Zafra, Azuaga o Fregenal de la Sierra.

Piriz ha recalcado que "van de norte a sur, de este a oeste, afrontan los principales problemas de esta región y de esta provincia", matizando que este año también han presentado cuatro enmiendas al articulado, con cuatro disposiciones adicionales que "es imposible votar en contra si eres extremeño, ya seas del partido que seas".

Concretamente, estas cuatro enmiendas se refieren la primera a la recuperación de la frecuencia de trenes que circulan por las vías extremeñas y de los aviones del Aeropuerto de Badajoz, de manera que se cumplan las obligaciones de servicio público firmadas en su día; y la segunda para mejorar el material rodante en las vías de la región.

La tercera busca recuperar la línea Badajoz-Madrid por Valencia de Alcántara y la cuarta la mejora "rápida" de las infraestructuras a nivel general en Extremadura.

ENMIENDAS REFERIDAS A BADAJOZ CIUDAD

Por su parte, María José Solana ha recordado que se está gestionando el proceso parlamentario de los PGE "después del momento más grave que ha vivido la sociedad española y también la ciudad de Badajoz", que actualmente cuenta con 13.328 personas en situación de desempleo, ante lo cual ha considerado que todas las enmiendas presentadas a los PGE tienen como finalidad el impulso de la ciudad y la creación de empleo y riqueza.

No obstante, ha lamentado, "las enmiendas son las mismas que hace dos años", como la rotonda de Cerro Gordo, la N-432 que ha registrado en los últimos meses cinco fallecimientos, el Palacio de Justicia, la avenida Ricardo Carapeto o la situación del río Guadiana a su paso por la ciudad, todas ellas con el objetivo de "aportar calidad de vida" y peticiones "realmente serias y cuantificadas".

Solana ha criticado que desde el Gobierno "ya han manifestado de forma clara" que no van a participar en el Consorcio del Casco Antiguo y que tampoco se traslada en los PGE.

También, ha remarcado de igual modo que la ciudad de Badajoz es "absolutamente tangencial" y "no existimos" para el Gobierno socialista ni a nivel nacional ni autonómico, una situación que "no merecen" los ciudadanos a la que ha añadido que "no están llegando nuevas unidades de Policía Nacional" y que "ni ninguno de los ministerios que interactúan en la ciudad aportan nada a Badajoz".

Ha destacado que, sSi esto está sucediendo en nuestra ciudad imaginaros, como bien ha trasladado Víctor, qué está ocurriendo en el resto de la provincia", resaltando la importancia del periodo de enmiendas que permiten "racionalizar posteriormente a través de los debates qué es lo que está ocurriendo zona por zona, espacio por espacio".

Un momento, ha concluido, en el que los diputados extremeños del PSOE tienen que posicionarse si "están a favor de su partido y están de acuerdo en las inversiones en el Aeropuerto del Prat y que haya dos aviones a la semana en el Aeropuerto de Badajoz", o si "están a favor de las presiones que se están realizando por parte de otros partidos, que no tienen ni representación en la comunidad autónoma de Extremadura, y por tanto tampoco reflejan el sentir de la ciudad de Badajoz".

REPARTO DE FONDOS EUROPEOS

Por otro lado y a preguntas de los periodistas por la postura del PP de Madrid de llevar al Tribunal Constitucional el reparto, según ellos "a dedo", de los fondos europeos por el Gobierno de Pedro Sánchez, Víctor Píriz ha considerado que "la realidad nos da la razón" y que llevan "meses" diciendo que dichos fondos se están concediendo "sin ninguna transparencia".

Además, ha recordado que el líder de los 'populares', Pablo Casado, propuso la creación de una entidad independiente que evaluara la necesidad de los fondos europeos y cómo se iban a entregar.

Asimismo, ha sumado que las conferencias sectoriales están entregando el dinero "sin ningún criterio objetivo", y que Madrid "defiende lo suyo".

Y, ha concluido que "ojalá Guillermo Fernández Vara entre el cojín en las rodillas para estar arrodillado delante de Sánchez o el megáfono en la mano, cogiera el megáfono como hace la presidenta de Madrid para reclamar lo suyo", por tanto, "ojalá en Extremadura alguien, más allá del Partido Popular, nos defendiera porque nos iría muchísimo mejor".