Rosiña pide al PP "ayudar a España" reciclando su "estrategia" judicializar reparto fondos

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha considerado que "no estaría mal" que el Partido Popular para "ayudar a España" reciclase su "estrategia" de "judicializar la política" y romper "siempre el diálogo" cuando no gobierna, como ocurre ahora --indica-- con la intención de la Comunidad de Madrid de llevar al Tribunal Constitucional el reparto de parte de los fondos europeos entre algunas CCAA.



"El PP va a llevar al TC al Gobierno de España por el reparto de los fondos, pero es que el PP siempre que no tiene respuestas y propuestas lleva las cosas al TC, uno para judicializar la política, dos para obstaculizar la política y tres para bloquear al Gobierno de España porque cuando no gobiernan ellos todo es ilegítimo", ha reprochado la portavoz del Ejecutivo extremeño, Isabel Gil Rosiña



A preguntas de los medios en una rueda de prensa sobre la campaña institucional por el 25N este lunes en Mérida, Gil Rosiña ha defendido que esta actitud del PP "es la realidad y se puede demostrar tirando de hemeroteca y poniendo infinidad de ejemplos, de cuestiones que tienen que ver con los avances legislativas y los derechos de ciudadanía en el país", como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, o ahora --añade-- con aquello que "hace a todos más iguales como un sistema de reparto de la financiación autonómica que tenga un equilibrio entre los territorios y que atienda a las necesidades reales, como por ejemplo el coste de la Sanidad".



En este sentido, ha defendido que "para que al país le vaya bien" se necesita no sólo un Gobierno "fuerte" sino también "una oposición fuerte", y ha mostrado el "deseo" de la Junta de Extremadura de que "el PP ayude a España".



"Y la manera de ayudar a España es proponer, discutir y construir, no ir al Tribunal Constitucional para generar titulares que copan las portadas de hoy y sirven para envolver no sé qué mañana ese papel o para reciclarlo... Y no estaría mal que el PP se reciclase en su estrategia para construir este país, sería importante", ha espetado Gil Rosiña.



"Es que al PP se le ha olvidado muy pronto las penurias de esta pandemia. Y la muestra es que ahora cuando tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa y decir 'arreglemos esto porque mire lo que nos acaba de pasar, reforcemos los sistemas públicos que tenemos, discutamos pero pongámonos de acuerdo en cuánto vale el coste real de los servicios y el acceso a los servicios públicos en el conjunto de España' dice "no, no, no, al Tribunal Constitucional y rompe siempre el diálogo", ha concluido.