Vara: Reunión presidente PSOE será primera de muchas para buscar mínimo común denominador

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que el encuentro será el primero de "muchas" que mantendrán "en el futuro" para tratar de buscar un "mínimo común denominador" en cuestiones que comparten, así como ante "problemas" del país como la financiación o la despoblación, entre otros.

Para Fernández Vara, "mañana no es un día 'd', mañana es un día de una reunión, una más de las muchas que tendremos en el futuro para poder hablar de aquellas cosas que compartimos y, para poder alcanzar un mínimo común denominador, que yo creo que en este país falta".



Tras una reunión mantenida esta tarde en Mérida con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el jefe del Ejecutivo extremeño ha recalcado que, en España, hay que sentarse para hablar sobre lo que se comparte para desde esa base poder incluso alcanzar acuerdos.

Para Fernández Vara, "en este país, nos falta a unos y a otros ser capaces de sentarnos a ver qué compartimos, porque si lo único que ponemos encima de la mesa inmediatamente es lo que nos separa es imposible llegar a acuerdos... ahora si partimos de una base que compartimos igual hasta un día llegamos y nos sorprendemos con que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en algo".



Con ello, ha reiterado que la de este viernes en Madrid entre presidentes autonómicos del PSOE "es que es una reunión de la que va a haber muchas más", dentro del planteamiento asumido desde su nombramiento como responsable de política autonómica del partido de que los jefes de ejecutivos socialistas en las regiones deben verse "con cierta frecuencia" como algo "absolutamente imprescindible", para poder ir coordinándose.

El presidente extremeño y también secretario del PSOE regional ha resaltado que "una vez que yo asumo la responsabilidad de la política autonómica del PSOE una de las cosas que vamos a poner en marcha es que los presidentes autonómicos del PSOE nos veamos con cierta frecuencia, porque es algo que es absolutamente imprescindible que nos vayamos coordinando".



Al mismo tiempo, Fernández Vara ha señalado que "no tiene nada que ver la reunión de mañana" entre presidentes autonómicos del PSOE con el encuentro previsto en Galicia a propuesta del gallego Alberto Núñez Feijóo, ya que este último "no es una reunión de partido, es una reunión de presidentes".

Según Fernández Vara, "la reunión de mañana es de presidentes de un partido, y por tanto no tiene que ver, la hubiéramos hecho hubiera existido la de Galicia o no".

Asimismo, ha recordado que, actualmente, España "no tiene sólo un problema de financiación autonómica", sino también otros "problemas" como la despoblación, el reto demográfico, la situación de España en el mundo o las "oportunidades" que se abren de cara al futuro, entre otras.



Y, ha concluido que "no es sólo una cuestión de financiación autonómica, este país no tiene sólo un problema de financiación autonómica, tiene también un problema de despoblación, de reto demográfico, de España en el mundo, de las regiones en Europa, del papel que tenemos que desempeñar en estas oportunidades que se nos abren de cara al futuro y en el que a Extremadura creo que nos puede cambiar la vida".