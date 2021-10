PSOE y Unidas por Extremadura tumban la enmienda a la totalidad de PP y Cs

Ep

La mayoría absoluta del PSOE y los votos de los cuatro diputados de Unidas por Extremadura han tumbado este viernes la enmienda a la totalidad presentada de forma conjunta por PP y Ciudadanos al proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura para 2022.

La votación de esta enmienda a la totalidad ha tenido lugar este viernes en la Asamblea de Extremadura, tras tres horas de debate de la enmienda a la totalidad presentada por primera en la historia de la región de forma conjunta por dos grupos parlamentarios, como son el PP y Ciudadanos.

La enmienda a la totalidad ha sido rechazada en el pleno con 39 votos en contra, correspondiente a los grupos parlamentarios Socialista y Unidas por Extremadura, y 25 votos a favor, del PP y Ciudadanos.

Tras este rechazo, el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2022 continúa su tramitación en la comisión correspondiente de la Asamblea de Extremadura, según ha explicado el vicepresidente primero de la Cámara regional, Miguel Ángel Morales, antes de levantar la sesión.

DEBATE DE LA ENMIENDA

El debate de la enmienda se ha iniciado con una exposición del proyecto de Presupuestos de Extremadura por parte de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Pilar Blanco-Morales, quien ha solicitado el apoyo de los grupos parlamentarios a estas cuentas, que son las que "necesita" la región para salir de la crisis de la pandemia "mejor, más fuerte y más preparada".

Blanco-Morales ha mostrado su "voluntad de diálogo y consenso" ante estos presupuestos que, según ha dicho, "quieren potenciar un cambio de escenario en Extremadura" hacia un futuro en el que la economía y las empresas superen la crisis saliendo "fortalecidas"

De este modo, la vicepresidenta ha incidido en que, ante los efectos "imprevisibles y devastadores" de la pandemia de la Covid-19, los PGEx para 2022 elaborados por la Junta atienden a las "necesidades de los ciudadanos" con el elemento "transformador" de los fondos europeos que llegarán a Extremadura en un "esfuerzo sin precedentes".

Posteriormente, han tomado la palabra los impulsores de la enmienda a la totalidad, como es por un lado el Grupo Parlamentario Popular, cuyo presidente, José Antonio Monago, ha calificado de "farol" estos presupuestos, ya que "no tienen nada que ofrecer, ni una carta buena", de ahí la enmienda a la totalidad.

Monago ha señalado que "después de casi 2.000 muertos y el destrozo de miles de empresas y de negocios, no caben ya más faroles", ya que según ha dicho, "si no tienen cartas, no pueden inventarse, como pretenden los ingresos, no pueden disparar el déficit, no pueden aumentar más la deuda".

Se trata de unos presupuestos "con pies de barro que solo tienen dos cartas", como son por una parte la deuda, y por otro, "unos fondos europeos cuya cuantía se desconoce", ha señalado Monago, quien ha reafirmado que "no son los fondos que necesita Extremadura, porque en vez de prepararnos para la recuperación, nos mete más en el hoyo", ha señalado el dirigente del PP.

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, ha reafirmado que "estos no son los presupuestos que necesita Extremadura, los que se requieren ante un reto tan importante" como el que se presenta ante la llegada de los fondos europeos, ya que a su juicio son "ruina para el presente y una hipoteca para el futuro".

Salazar ha tachado de "irreales" estas cuentas, que se elaboran "a costa de hipotecar a las futuras generaciones", tras lo que ha apuntado que "lo peor de todo es que generan "dolor para el futuro, lo cual es mucho peor, porque además de ser irresponsable, es egoísta".

Ya en nombre de los grupos parlamentarios, el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha tachado esta iniciativa de PP y Ciudadanos de "electoral" y que está hecha desde "prejuicios ideológicos", por lo que ha reclamado diálogo.

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha preguntado si PP y Ciudadanos "realmente han pensado en los extremeños" al presentar la enmienda a la totalidad de estas cuentas que suponen la "materialización del compromiso con la ciudadanía" y "atienden a una Extremadura próspera, que avanza, que cohesiona social y territorialmente, que se antepone a los desafíos como el cambio climático, aborda el reto demográfico y actúa y convierte la digitalización en un proceso de conversión".