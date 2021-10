Vergeles no ve razones para "preocupación excesiva" por variante Delta Plus en Extremadura

Ep



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado que no ve motivos para que haya una "preocupación excesiva" por la presencia de la variante Delta Plus en la comunidad autónoma, en tanto que actualmente representa el 5,6% de los casos detectados, según el último informe de secuenciación.



"Lo que hay que hacer es seguirla, estar pendiente de ella y ya está", ha señalado Vergeles en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntado por la nueva variante del coronavirus en un acto convocado en Madrid.



Allí, ha señalado que la estrategia actual se mantiene en la contención del virus, que es como se suele hacer cuando hay unos niveles como los actuales, y que se traduce en intentar yugular cada brote detectados.



Asimismo, ha remarcado que en los últimos días se mantiene una tendencia, aunque "muy lenta", hacia el descenso en la incidencia acumulada en la región, lo cual permite continuar alerta pero que "no nos salten las alarmas".



No obstante, se va a continuar con la secuenciación para detectar si se incrementa la presencia de esta nueva variante "hasta que la ciencia nos diga si tiene alguna característica diferente". En este punto, ha explicado que el pasado verano, en agosto, llegó a Extremadura un brote importado de Portugal de esta variante que "fue yugulado sin mayor problema", motivo por el que no ve "razones para una preocupación excesiva".



SEGUNDA DOSIS PARA JANSSEN



Por otro lado, sobre la segunda dosis para los que recibieron la vacuna de Janssen, ha señalado que Extremadura actuará en función de lo que determine la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública, y que comenzará a vacunar a los ciudadanos "cuando sea preciso".



Una segunda dosis que tiene previsto aprobarse este martes, y que sería de las de RNA mensajero, y en concreto la de Pfizer, "porque es la que está autorizada".



Con respecto a la fórmula en la que se administrará, ha señalado que no será necesario habilitar un vacunódromo. "Se puede llevar perfectamente a las zonas de salud", ha dicho Vergeles, quien ha explicado que se han reservado algunos centro de vacunación masiva hasta ver como se adaptada la estrategia de vacuna a la tercera dosis.



Pero una vez comprobado, y "tal y como van las cosas", con más de 46.000 terceras dosis de Pfizer administradas hasta este pasado lunes en la región, "se pueden poner perfectamente en las zonas de salud", asegurando que "no veo necesidad de mantener los vacunódromos".