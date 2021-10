Vara no entra a valorar la enmienda a la totalidad al PGEx para 2022 de PP y Cs

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no ha querido entrar a valorar la enmienda a la totalidad presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2022.



"Me parece bien, no tengo nada más que decir. Están en su perfecto derecho de poderlo hacer", se ha limitado a responder el dirigente socialista.



Cabe recordar que hace justo una semana el Ejecutivo extremeño registraba en la Asamblea de Extremadura el proyecto de ley con las cuentas de la administración regional para el próximo ejercicio. Según el mismo, los presupuestos alcanzan por primera vez la cifra de 7.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9 por ciento con respecto al ejercicio anterior, que se cifra en 576,1 millones de euros más.



Las críticas de la oposición a las cuentas no tardaron en producirse, hasta que este mismo martes han cristalizado en la primera enmienda a la totalidad conjunta de la historia de los PGEx, al considerar que son "inútiles" para avanzar en la recuperación y afrontar las necesidades de los ciudadanos.



CAMBIOS EN EL EJECUTIVO



Por otro lado, a preguntas sobre una posible remodelación en su Gobierno tras el Congreso Regional del PSOE en el que ha revalidado su liderazgo al frente del partido, ha señalado que en una entrevista dijo que es "una opción", pero que no sabe si la tomará o no.



En todo caso, ha subrayado que "ahora" tiene "en la cabeza montones de cosas muy importantes y decisiones también importantes en las próximas semanas de cara al futuro", por lo que esta cuestión es un tema que le ocupe.



"Si hay que tomar la decisión, se tomará, pero no es un tema ahora mismo para mí que sea prioritario", ha remarcado.