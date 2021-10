Extremadura no se plantea el fin de mascarillas en los recreos de los colegios

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura no se plantea el fin de las mascarillas en los recreos de los colegios y ha recordado que hay una ley, la 2/2021, que lo impide.



Así se ha mostrado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, a preguntas de los medios, sobre el anuncio realizado en este sentido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



"Ni se lo plantea ni puede. Es que no es Extremadura, no lo puede hacer nadie. Esto está regulado por una ley, que es la ley 2/2021 y tendrá que ser el Congreso de los Diputados el que flexibilice la medida", ha aseverado el consejero extremeño, quien ha añadido además que será lago que, si ocurre, deberá venir avalado por informes de expertos.



De esta forma, ha insistido en que la comunidad extremeña no se plantea eliminar la mascarilla frente a una "corriente" en la que parece que se ha entrado en una "competición de a ver quién quita la mascarilla antes".



José María Vergeles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios momentos antes de inaugurar este viernes en Mérida las jornadas de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) 'No hablemos de enfermedad. Hablemos de salud y bienestar'.



EXTREMADURA "VA A SEGUIR CON LO QUE DIGA LA LEY"



El consejero de Sanidad ha reiterado que Extremadura "va a seguir con lo que diga la ley" y ha añadido que, cuando llegue el momento, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se podría proponer que se estudie técnicamente la propuesta ir flexibilizando el uso de la mascarilla en determinados espacios.



"Que yo sepa, los patios de colegios son espacios abiertos y si no se puede mantener la distancia de seguridad tienes que utilizarla, es lo que dice la ley", ha aseverado.



Así, y ante el anuncio posterior de la Comunidad de Madrid de que los niños solo se podrán quitar la mascarilla en el patio si se garantiza la distancia de seguridad, ha añadido que "anunciar la obviedad" puede provocar "desinformación en la ciudadanía".



En este sentido, el consejero extremeño ha lamentado que pareciera en algunos momentos que "determinados políticos" no recuerdan por lo que se he pasado en la pandemia.



"Vamos a ser un poco sensatos, vamos a estudiarlo técnicamente, vamos a ver qué opinan los epidemiólogos y a partir de ahí se llevará la propuesta de modificación de la ley 2/2021", ha recalcado.



También, y ante el hecho de que la Ponencia de Alertas esté estudiando la posibilidad de flexibilizar el uso de la mascarilla, Vergeles ha apuntado que "se está estudiando desde el minuto uno".



"Quien tiene en estos momentos las posibilidades de orientar a la política y al poder legislativo, que debe modificar la ley, es precisamente la Ponencia de Alertas, que está dentro del Ministerio pero en la que participamos todas las comunidades autónomas", ha apuntado.



De esta forma, ha considerado que es "ahí donde hay que expresarse" ya que si se hace a través de los medios de comunicación se traslada una mensaje a la ciudadanía de que parece que es quien realiza esas afirmaciones el que quiere quitar las mascarillas.



Además, José María Vergeles se ha referido a que durante la gestión de la pandemia se ha llegado a un modelo de cobernanza que, aunque "puede ser mejorable, ha sido bueno". "Sigamos con ese modelo de cobernanza. Tenemos Consejos Interterritoriales cada quince días, expresémonos ahí y expresémonos en la Ponencia de Alertas", ha destacado.