Extremadura realizó el pasado año 2020 casi 47.000 pruebas de detección del VIH

La Comunidad Autónoma de Extremadura realizó el pasado año 2020 casi 47.000 pruebas de detección de la infección por VIH, que detecta los anticuerpos creados por el organismo frente a dicho virus.

En concreto, este miércoles, día 20, se celebra el Día mundial de la prueba del VIH, una conmemoración establecida con la intención de sensibilizar a la población sobre la importancia de detectar esta infección.

A su vez, en España hay entre 130.000 y 160.000 personas infectadas por el VIH y más de una cuarta parte desconoce que lo está, según los datos del Ministerio de Sanidad Esto supone un gran riesgo, pues las personas que están infectadas sin saberlo pueden transmitir la infección; de ahí la importancia de tratar de diagnosticar toda esa infección oculta, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Así pues, un diagnóstico precoz y el inicio a tiempo de un tratamiento eficaz, mejora la calidad de vida y retrasa la evolución de la infección a sida, lo que aumenta la esperanza de vida.

Actualmente, se utilizan pruebas de detección sanguíneas y de fluido oral, por lo que no se requiere más que un pinchazo o tomar una muestra de saliva y son "pocos los inconvenientes y muchas las ventajas".

CASOS EN LOS QUE HAY QUE HACER LA PRUEBA

La prueba está indicada cuando se ha estado expuesto de manera accidental a fluidos potencialmente infectantes, en ámbito ocupacional o no ocupacional, a mujeres embarazadas o que estén planificando un embarazo, personas que padecen o han padecido infección/es de transmisión sexual, víctimas de agresiones sexuales y parejas que decidan dejar de usar el preservativo en sus relaciones sexuales.

También está indicada antes de comenzar a tomar profilaxis preexposición, si se han tenido prácticas de riesgo: relaciones sexuales sin protección, consumo de drogas inyectadas compartiendo materiales o usando material no estéril; así como técnicas de decoración corporal sin cumplir normas sanitarias, compartir objetos de aseo personal o juguetes sexuales que pudieran estar contaminados con fluidos potencialmente infectantes.

Además, cuando se padezcan infecciones o enfermedades relacionadas con la infección por VIH (tuberculosis, neumonías, herpes mucocutáneo o herpes zoster, alteraciones hematológicas, fiebre de larga evolución, candidiasis orofaríngea, esofágica o vulvovaginal persistente o recurrente, diarrea de causa desconocida y larga evolución, pérdida de peso superior al 10% sin intención) se aconseja igualmente realizarse la prueba de detección de VIH.

Pero también hay supuestos en los que obliga la norma como son: donación de sangre; estudio de donantes; personas que quieran someterse a técnicas de reproducción humana asistida, trasplante, injerto o implantación de órganos y obtención y recepción de semen.

Además, cualquier persona puede solicitar la realización de la prueba, aunque no se recoja en ninguno de los supuestos anteriores. En ocasiones se corren riegos que no se perciben como tal, por lo que se puede estar infectado y no saberlo.

¿DÓNDE HACERSE LA PRUEBA?

Por tanto, el Ejecutivo regional ha destacado que Extremadura está comprometida con el diagnóstico precoz de la infección por VIH, por lo que, además de realizarla en centros sanitarios públicos, se facilita la autorización sanitaria para ello a centros asistenciales y laboratorios privados, y desde el año 2007 se está dando continuidad a un programa comunitario que realiza la prueba rápida tanto en sedes de ONG como en otros ámbitos, para acercar la prueba a las personas que tienen reticencia a acudir a su centro de salud o no se acercarían porque no tienen la percepción de haber corrido riesgos y haberse infectado.

Por tanto, en Extremadura se puede solicitar y realizar la prueba en los centros de salud y consultorios locales, hospitales y centros de especialidades, centros de planificación familiar y, con cita, en la red de recursos de atención a la drogodependencia y en centros asistenciales y laboratorios privados, se debe consultar si se requiere cita, el coste y, por supuesto, el resultado es confidencial.

En el ámbito comunitario, se hacen estas pruebas a través del Programa 'Prevención, formación y sensibilización sobre VIH y otras ITS' desarrollado por Comité Ciudadano Antisida y que cuenta con la colaboración de Fundación Triángulo Extremadura.

En cualquier caso, los profesionales sanitarios y técnicos formados en la realización de la prueba indicarán el momento oportuno de realizarse la prueba, explicarán el procedimiento e indicarán cuándo estarán los resultados.

Al mismo tiempo, informarán sobre cómo actuar en el caso de un resultado positivo, pero también, en el caso de ser negativo, se incidirá en la importancia de adoptar medidas de prevención para seguir siendo seronegativos frente al VIH.

Por otro lado, existe la posibilidad de comprar una prueba de VIH en cualquier farmacia comunitaria teniendo en cuenta en este caso que es muy importante realizarla según indica el fabricante en su hoja informativa para que se obtenga un resultado fiable.

De esta forma, en caso de resultar positivo, sin dudas ni demoras, se debe solicitar cita en un centro sanitario para su confirmación.

Por tanto, con motivo de este día, integrantes del Comité Ciudadano Antisida de Extremadura (CAEX) se han acercado a la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres durante el pasado martes para sensibilizar a los jóvenes universitarios, realizar de la prueba de VIH a quien esté interesado y repartir material informativo y preventivo.