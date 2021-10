Extremadura apuesta por vacunar contra gripe y tercera dosis contra Covid en un mismo acto

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado que la próxima campaña de vacunación contra la gripe que se realiza todos los otoños "probablemente" sea un "buen momento" para administrar también, en un mismo acto, la tercera dosis contra la Covid-19.



Vergeles se ha mostrado partidario de comenzar por las personas más vulnerables ante la covid, una vez administrada ya esta tercera dosis a inmunodeprimidos y usuarios de residencias de mayores, y que en este caso iría destinada a grupos poblacionales parecidos a la población diana de la campaña de la gripe.



En todo caso, ha señalado que asumirá la decisión que adopten al respecto la ponencia de vacunas y la comisión de salud pública, al tiempo que ha avanzado que es partidario de "aprovechar" esta situación que brinda la campaña de la gripe en los centros de salud para simultanear ambas vacunas, "sabiendo que no hay impedimento para ponerlas juntas".



Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación previas a la inauguración de una conferencia sobre sanidad que se celebra este martes en Cáceres, tras ser preguntado por la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de una dosis de refuerzo para la población general.



El consejero extremeño ha apuntado que esta dosis de refuerzo estaba a la espera de los resultados de los ensayos clínicos para recibir la autorización, y en este sentido se ha mostrado partidario de administrarla, una vez que se adapte esta recomendación a las estrategias de vacunación de cada estado miembro de la UE.



En todo caso, ha señalado que hay que esperar la decisión al respecto tanto de la ponencia de vacunas como de la comisión de salud pública, pero su opinión, ha puntualizado, es que "estando autorizada y teniendo las evidencias para poder administrar la tercera dosis, debemos seguir una estrategia muy parecida a la estrategia de vacunación global".



En este sentido, apuesta por comenzar con los grupos "más vulnerables", tal y como ya se ha hecho con los inmunodeprimidos y con los mayores de centros residenciales, grupos en los que en Extremadura ya estaría "prácticamente" terminado el proceso.



Asimismo, ha señalado que hay que ir incorporando a los chicos y chicas que van cumpliendo 12 años, mientras que apuesta por establecer un calendario de vacunación que comience a administrar la tercera dosis por las personas con "más gravedad de estar infectados por coronavirus".



Una decisión sobre la tercera dosis que llega en un momento en el que las cifras de incidencia "van muchísimo mejor de lo que iban", a pesar de que ha avanzado que este martes se producirá un "cierto incremento" en el número de casos, pero "sin duda habrá mayor control en cifras de incidencias, respecto a días pasados".



En esta línea, ha subrayado igualmente que la tendencia en toda España sigue esta misma línea, pero ello "no significa que no sea necesaria una tercera dosis adicional".



Con respecto al lugar en el que se administraría esta tercera dosis, ha reiterado que se apostará por los puntos de vacunación en los centros de salud de atención primaria. "No estamos en una campaña como la anterior", ha señalado en referencia a la creación de espacios para acometer vacunaciones masivas, que serán desmantelados.