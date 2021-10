Vara destaca el poder de la ciencia como esperanza de futuro para el progreso del país

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado el poder de la ciencia y la investigación biomédica como esperanza de futuro para la ciudadanía y para el progreso de un país, ya que "la ciencia es un elemento esencial en nuestro futuro", y contribuye a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.



En este sentido, ha recordado que la I+D+i ha permitido, por ejemplo, poner en marcha una vacuna contra la Covid-19 en tan solo unos meses, y junto al buen funcionamiento del sistema sanitario público se ha dado respuesta a la pandemia porque, por ejemplo, en Extremadura, el 92% de las personas mayores de 12 años están ya vacunadas.



En esta línea, ha criticado que no se ha reflexionado lo suficiente sobre "el poder de la ciencia para hacer progresar a un país" y ha apuntado que "no hay país más justo que el que progresa adecuadamente y distribuye ese progreso entre la población". "La ciencia es imprescindible para el progreso", ha sentenciado, al tiempo que ha reprochado que se hable poco de estas cosas, "que influyen de manera clara en la vida de las personas y en su futuro".



"Están muy bien los debates artificiales pero de eso no se vive", ha señalado, y ha enfatizado que en estos momentos con cruces de caminos y cambios de paradigmas acelerados por la situación de pandemia, hay que "exigir a los políticos la búsqueda de acuerdos al máximo posible" y "renunciar a soberanías".



Respecto a esa soberanía, ha abogado por que Europa recupere "esa soberanía industrial" que se ha cedido al sureste asiático por lo que hay que recuperar la industria, también la farmacéutica y la relacionada con el sistema sanitario, que pueda ofrecer productos esenciales a la ciudadanía.



El jefe del Ejecutivo extremeño ha participado en la inauguración en Cáceres de un foro de alto nivel que tiene lugar en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) en el que se está analizando el papel de la sanidad y la innovación biomédica en la reactivación de la España post-Covid.



REFORZAR MODELO SANITARIO



En su intervención, también ha señalado que, antes de abordar la financiación autonómica, hay que debatir sobre el modelo de sistema sanitario que el país quiere, ya que habría que reforzar la sanidad pública para que la atención siga siendo universal, gratuita y de calidad, para que las clases medias no abandonen el sistema en favor de póliza privadas. "El día que las clases medias abandonen el sistema, se acabó", ha aseverado.



Para definir ese modelo futuro hay que analizar, a su juicio, qué impacto tendrá la innovación tecnológica, diagnóstica y la industria del medicamento "con sus gastos e inversiones", por lo que habrá que establecer mecanismos que permitan actualizar ese sistema sanitario, que puede ir cambiando en función de esa I+D+i.



Así, ha incidido en que, de cara a la nueva financiación autonómica, hay que decir "alto y claro" el modelo asistencial que se quiere para lo que, a su juicio, "hay que tomar decisiones valientes" y que "se defina qué España queremos tener, es decir, qué educación, qué sanidad y cómo cuidar a nuestros mayores y niños".



"Si la España que queremos tener es una en la que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades en materia de salud hacen falta recursos, por lo tanto primero hay que definir lo que queremos y luego vemos cómo lo pagamos", ha dicho, porque "si vamos a discutir cuánto vamos a repartir sin que previamente hayamos definido el país que queremos tener, no funciona", ha sentenciado.



Fernández Vara ha augurado que los medicamentos van a producir en los próximos años un incremento de la inversión por lo que hay que saber el impacto que tendrán en el sistema los expedientes que hay abiertos en el Ministerio de Sanidad para poner en marcha nuevos medicamentos, porque "vamos a un modelo de terapias individualizadas que van a hacer incrementar el gasto".



También hay que analizar, a su juicio, la reducción de otros gastos que se producen en otras terapias por esos nuevos medicamentos , el impacto de las bajas laborales, en las discapacidades laborales, etc, porque "si queremos mantener el mismo sistema sanitario en el futuro y con la misma calidad hay que poner los recursos necesarios".



Según ha señalado, si no hay esos recursos "poco a poco el sistema irá perdiendo calidad y las clases medias lo abandonarán, y ese día, se acabó", ha subrayado. "El último que apague la luz y cierre la puerta", ha sentenciado, al tiempo que ha señalado que en el mercado hay pólizas de seguros privados "muy competitivas de precio", por lo que "el día que el sistema público se quede solo para los no pueden tener otro, se acabará su calidad, su capacidad y su garantía", por lo que ha abogado por mantenerlo porque la atención sanitaria pública solo debe depender "del hecho de ser persona".



El foro 'Sanidad + Innovación: un binomio para la España post-Covid', que se celebra este martes en la capital cacereña, cuenta también con consejeros de Sanidad de varias autonomías y otros expertos. Está organizado por Farmaindustria, Hiris y el Gobierno extremeño, y el objetivo es promover una reflexión compartida sobre el futuro del sector salud a partir de la experiencia frente al coronavirus y cómo la investigación puede ser palanca crítica para garantizar el progreso del Sistema Nacional de Salud y también para la recuperación económica y social del país.