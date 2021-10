Supremo ratifica incorporación a 1 de septiembre de 4.000 docentes interinos curso 2018/19

Ep.



El sindicato CSIF ha ganado un nuevo litigio a la Junta de Extremadura en el Tribunal Supremo, que ratifica que más de 4.000 docentes interinos deberían haberse incorporado a sus plazas con fecha de 1 de septiembre de 2018, y no el día 11, por lo que ahora la Junta deberá abonar las cuantías correspondientes y reconocer administrativamente los servicios prestados.



Esta sentencia, relativa al inicio del curso escolar 2018/2019, es un "calco" de la que también ganó CSIF "para todos los interinos docentes" de la comunidad autónoma, por lo que reclama ahora a la Junta que actúe de oficio y reconozca esta cuestión para los dos siguientes cursos, el 2019/2020 y el 2020/2021, pendientes de sentencia también en el Supremo.



Así lo ha indicado en rueda de prensa la presidenta del Sector de Educación de CSIF Extremadura, Mercedes Barrado, en la que ha estimado que la cuantía que la Consejería de Educación adeuda a estos interinos asciende aproximadamente a 1,4 millones de euros.



En concreto, y según las cifras publicadas por la propia Administración regional, se beneficiarán de esta sentencia, sin que tengan que "hacer nada" ni reclamar en vía judicial, un total de 4.086 interinos, de los que 1.611 pertenecen al cuerpo de maestros, y 2.475 a secundaria y a otros cuerpos docentes.



Así, y teniendo en cuenta que algunos de ellos tenían contratos a media jornada y otros completa, las cantidades a percibir por los interinos maestros, sin tener en cuenta trienios ni sexenios, podría alcanzar los 632 euros brutos, y el del resto unos 158 euros.



Barrado ha recordado tras la primera sentencia del Supremo, que este año la Junta ya puso en marcha un procedimiento para abonar las cantidades correspondientes a los interinos del curso 2017/2018, y que los 2.888 interinos de este año ya se han incorporado con fecha 1 de septiembre.



Interinos para los que la consejería, en ejecución obligada de la sentencia, arbitró un procedimiento, que fue "bastante ágil", por el que de oficio se les han tenido en cuenta los días que deberían haber trabajado en septiembre de 2017, se les abonó en primavera y se les han reconocido esos días administrativamente para sus expedientes".



"Csif lo ganó para todos los interinos de Extremadura, obligando a la consejería a que este año no se produjera de nuevo esta situación injusta que hiciera la bola más grande, arrastrado de años anteriores", ha remarcado Barrado.



Cinco años de litigios que tiene en esta nueva sentencia, con fecha de 22 de septiembre, que ratifica el fallo del Juzgado nº 2 de Mérida, con fecha de 11 de octubre de 2018, y que además es firme, sobre el que ya no cabe recurso, y que por tanto sienta doctrina.



Sin embargo, el sindicato, tras cinco años de litigios, continúa "luchando en los tribunales lo que consideran de derecho para los interinos afectados", ya que quedan pendientes de sentencia otros dos recursos de la Junta en Supremo, los relativos a las sentencias del juzgado de Mérida y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), relativos a los años 2019/2020 y 2020/2021, y que al igual que las anteriores, por el momento todas han sido favorables a CSIF.



Un "logro importante" de CSIF, ha reiterado Barrado, como "único sindicato que ha luchado para todos los interinos", que lo único que han tenido que hacer es estar pendientes, si bien ha lamentado que la Junta siga "sin hacer caso", sostiene porque continúa sin abonar las cantidades adeudadas y sin presupuestarlas, para evitar que "la bola se haga más grande" con los dos cursos que están pendientes de regularizar.



Por último, ha sostenido que ha habido interinos que ha luchado particularmente por su reconocimiento, algo que en CSIF, les "alegra mucho", si bien ha sostenido que lo han hecho en base a las primeras sentencias favorables ganadas por el sindicato.