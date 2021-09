Monago lamenta que los socialistas extremeños "hayan renunciado" a la A-43

VARA: "NO SE HA RENUNCIADO A QUE LA N-430 SEA UNA AUTOVÍA"

Tras la formulación de sus preguntas por parte de Monago y Salazar en relación con la carretera N-430, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que no se ha renunciado a que ésta sea una autovía y ha asegurado que “no hay nada porque los anteriores Gobiernos no avanzaron para que hubiera algo”.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo regional ha dicho que los coches no circulan por los mapas y los camiones no van por los debates estériles, van por las carreteras, “y la N-430 no puede esperar ni un minuto más a esos debates estériles de los políticos”.

Además, el máximo mandatario extremeño ha asegurado que “no hemos renunciado a nada, no renuncio a 350 millones de euros para arreglar cuanto antes la N-430”, según informa la Junta en una nota de prensa.

“Vamos a seguir trabajando desde Extremadura para que en el futuro sea una autovía”, ha sentenciado.