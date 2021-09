Delegación del Gobierno se ofrece a los municipios para tramitar ayudas por las tormentas

Ep

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, se ha puesto a disposición de los municipios afectados por el temporal, "sobre todo", en localidades como Almendralejo, Zafra, Arroyo de San Serván o Aceuchal.



En relación a estas ayudas, García Seco ha matizado que hay dos tipos, unas de ellas las de emergencia que no requieren declaración de zona especialmente castigada por catástrofe y que se pueden tramitar "de forma inmediata".



Además, resalta que "los daños municipales, los daños en vivienda, esas infraestructuras públicas que han quedado dañadas", ha ejemplificado, para asegurar que comenzarán con la tramitación "urgente" de las mismas.



Posteriormente, elevarán al Gobierno la valoración de daños oportuna para, si se estima conveniente, el Consejo de Ministros la incorpore en la normativa que debe de aprobar en los próximos días o semanas recogiendo esta catástrofe.



Sobre la situación, ha reconocido que "normalizada no está" y que los daños han sido "cuantiosos" y "sobre todo" en algunos municipios, como Almendralejo, Zafra, Arroyo de San Serván y Aceuchal, además de en carreteras de acceso, las propias calles de los municipios o infraestructuras municipales "muy dañadas" como el Tanatorio de Arroyo de San Serván, cooperativas agrícolas o empresas.



Así, ha expuesto que "es un número de daños importante que en estos momentos está evaluándose" pues, "afortunadamente" el tiempo "ha dejado un respiro" este viernes, que es día de limpieza, "que es en lo que se está hoy", y de evaluación y valoración de daños, a la vez que ha hecho hincapié en que desde la Delegación han estado "permanentemente" en contacto tanto con la Junta de Extremadura, que activó el plan de inundaciones, como con los distintos alcaldes de los municipios para ponerse a "su disposición".



Según García Seco, toda la Guardia Civil ha estado trabajando y todos los efectivos disponibles desde el momento en el que comenzaron a producirse los primeros incidentes y que, en estos momentos, continúan con los controles de tráfico para evitar que en esas carreteras que están o bien dañadas o bien cortadas se produzcan accidentes.



Y, ha añadido que "más de los que ya se produjeron en el día de ayer" y, "hay que estar satisfechos de que al menos no tenemos que contar con ningún daño personal grave como consecuencia de las lluvias".