El TSJEx autoriza bajar el nivel de alerta 2 al 1 en toda Extremadura

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha acordado ratificar las medidas sanitarias acordadas en el acuerdo de 22 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta, por el que se alzan las medidas de intervención administrativa relativas al nivel de alerta sanitaria 2 en la comunidad.



Así, se declara el nivel de alerta sanitaria 1 en el ámbito de toda la región con la adopción de medidas de intervención administrativa excepcionales temporales en dicho nivel de alerta.

Un nuevo paso que se produce una vez cumplidos durante la última semana los indicadores marcados para continuar con la progresiva eliminación de restricciones, prevista para la próximas semanas, cuando podrían desaparecer todas las restricciones horarias y de aforo, y a pasar así a la nueva normalidad, que además estaría "muy atenuada".



Con todo, el nuevo nivel de alerta 1 implica, entre otras medidas, que las reuniones sociales pasen de un máximo de seis personas a diez. Además crecen los aforos, de modo que en velatorios, lugares de culto, centros de ocio infantil pasen al 75 por ciento.



En la restauración y la hostelería, así como en locales de ocio nocturno y juego, se pasa al 50% en interior y 100% en exterior. Asimismo, en el interior del local las mesas o agrupaciones de mesa tendrán un máximo de seis personas (si no son convivientes) y en exterior de diez personas. Lo que continuará sin poder utilizarse, de momento, son las barras.



En cuanto al horario, no hay cambios respecto a la última semana y se mantiene el cierre a las 3,00 horas para los locales de ocio nocturno y salas de juego.



También se amplía el aforo en instalaciones deportivas no profesionales y gimnasios, que pasan al 75% tanto para los deportistas como para el público.



Igualmente se eleva al 75 por ciento los congresos, las academias, autoescuelas, mercadillos e interior de locales comerciales, al igual que los cines, teatros y carpas. Por su parte, los hoteles ya podrán contratar por 20 personas (hasta ahora 10)



Además, se eleva a mil personas los actos multitudinarios no programados para los que es necesario solicitar permiso a la autoridad sanitaria, si bien se mantiene la necesidad de elaborar planes de contingencia.