'Los Palomos' vuelve a Badajoz con una gala del flamenco LGBTI y Zahara y Natalia Lacunza

La fiesta 'Los Palomos 2021' se celebra del 6 al 16 de octubre en la ciudad de Badajoz de la mano de actividades y eventos, como una gala del flamenco LGBTI con Mayte Martín, Jesús Ortega, Sara y Vicky y Jorge Peralta o conciertos de Zahara y Natalia Lacunza, que redundan en el activismo y la reivindicación de la diversidad.



Así, se trata de una edición especial en la que las actividades se llevarán a cabo con aforos limitados y cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria, y que cuenta entre sus novedades con los denominados 'Encuentros con Activistas' con Valeria Vegas, Samantha Hudson o Roy Galán, junto a exposiciones, teatro, deporte, gastronomía, un encuentro de familias LGBT, los 'Palomos Kids' con un concierto de Petit Pop, y un encuentro de jóvenes LGBT.



Organizado por Fundación Triángulo Extremadura con el apoyo de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, la capital pacense acogerá de nuevo 'Los Palomos' después de que el pasado año se tuviera que suspender como consecuencia de la pandemia.

De este modo, se convertirá en octubre en el epicentro de la celebración extremeña de la diversidad desde el nacimiento de este evento hace 10 años, tras unas manifestaciones del exalcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, en un programa de radio, relativas a los "palomos cojos".



El secretario de Fundación Triángulo Extremadura, Hugo Alonso, acompañado del alcalde, Ignacio Gragera, y la consejera de Igualdad de la Junta, Isabel Gil Rosiña, entre otras autoridades, han presentado en las antiguas Casas Consistoriales 'Los Palomos' 2021, cuyas actividades están dirigidas a todas las edades y han sido elaboradas por dicha fundación desde la perspectiva del compromiso con la diversidad, la tolerancia, la cultura y el activismo.



"LA PANDEMIA DEL ODIO SE RECRUDECE"



En su intervención, Hugo Alonso ha recordado que este 23 de septiembre se celebra el Día de la bisexualidad, en torno al cual y bajo el eslogan 'Que tus prejuicios no nos hagan invisibles' Fundación Triángulo está llevando a cabo una campaña de sensibilización en redes sociales además de actividades presenciales, a la vez que se ha mostrado "emocionado" de poder presentar 'Los Palomos', un evento en torno a la diversidad que se recupera tras un año y medio "duro" para toda la ciudadanía.



Al respecto, ha resaltado que es "especialmente significativo" para Fundación Triángulo Extremadura volver a recuperar un espacio en el que extremeños y personas venidas de fuera de la región "se han podido sentir más libres", y ha recalcado que estos 'Palomos' "se justifican ahora más que nunca" con "la pandemia del odio que se recrudece" en ciudades o pueblos "por todo el país", a tenor de lo cual ha cifrado en 28 las agresiones por LGTBIfobia que Extremadura lleva cuantificadas en lo que va de año en la Oficina de atención a víctimas por LGTBIfobia.



"Por eso no podíamos dejar pasar este año sin su edición de 'Los Palomos'", ha continuado, junto con que la pandemia va a marcar "de alguna manera" su celebración, "totalmente diferente a las ediciones anteriores" y sin grandes aglomeraciones, ni encuentros que modifiquen las pautas sanitarias actuales, como también serán "muy cuidadosos" en el respeto a la normativa anticovid, de manera tal que actuaciones como los teatros y conciertos tendrán una entrada solidaria de 5 euros, a favor de distintas entidades sociales y en aras de garantizar la reserva del espacio.



DELITOS DE ODIO



Por su parte, Isabel Gil Rosiña ha destacado que vuelvan a celebrarse 'Los Palomos' tras su suspensión en 2020, y ha considerado en relación al colectivo LGBT que "las cosas no están bien".

Además, ha recordado que el Ministerio de Interior decía hace unas semanas que en España se han incrementado en más de un 8 por ciento "los delitos de odio" desde el 2018, algo que "no es fruto de la casualidad cuando los discursos de odio se pueden pronunciar incluso desde las instituciones públicas, donde se representa la soberanía nacional".



"Este país tiene un problema", según Gil Rosiña, para quien España "avanza en los derechos de las personas", y legisla "a la vanguardia de Europa" en derechos de las personas LGBT - en lo que Extremadura "es un ejemplo"-, aunque las leyes "no cambian las sociedades de un día para otro" y, con su publicación, "no cambian la realidad" ni tampoco "sin que se pongan en concurso otras voluntades el evitar los delitos de odio y los ataques homófobos" sucedidos en los últimos tiempos, y ante lo cual ha lamentado la muerte de un joven en España.



Igualmente, ha apuntillado que Extremadura "no" es "una isla" y que hace varias semanas uno de los vehículos de Fundación Triángulo "era aplastado" en Cáceres "en un ataque totalmente directo a lo que es este colectivo, que lleva más de 20 años trabajando en nuestra región por los derechos de las personas LGBT".

"Por eso tienen tanta razón de ser 'Los Palomos'", ha destacado, como una fiesta reivindicativa, un encuentro y una "apelación" a la sociedad extremeña "donde los discursos de odio y los ataques al colectivo LGBTI no queremos que tengan cabida".



A su vez, Ignacio Gragera ha agradecido el trabajo y "especial empeño" de Fundación Triángulo a la hora de que esta nueva edición "tan difícil por los motivos que todos sabemos salga adelante".

También, ha considerado que 'Los Palomos' es un evento "relevante", además de una "reivindicación" y una fiesta "esencial" que tiene lugar en una ciudad "que se ha convertido, gracias al esfuerzo de todos, en un referente del movimiento LGBTI" en Extremadura, a nivel nacional e ibérico al atraer a público tanto del país como de Portugal.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES



'Los Palomos' se celebró por primera vez en abril de 2011 y en esta nueva cita, cuyo cartel es obra del ilustrador extremeño Fermín Solís, presenta novedades como la primera gala de flamenco LGBTI, que se desarrollará el lunes 11 en el Palacio de Congresos con un cartel compuesto por Mayte Martín, Jesús Ortega, Sara y Vicky y Jorge Peralta.



De igual forma, como ha explicado Hugo Alonso, se han programado diferentes 'Encuentros con Activistas', que se llevarán a cabo en el hall de Palacio de Congresos de Badajoz y en los que participarán personas que están de actualidad en el debate LGBTI como Valeria Vegas, Samantha Hudson o Roy Galán.



En cuanto a los conciertos, se llevarán a cabo en el auditorio principal del Palacio de Congresos los días 14 y 15 a cargo, respectivamente, a cargo de Natalia Lancuza y de Zahara, que se encuentra actualmente de gira con su último disco, 'Puta', y actuará en una gala final que contará también con la participación de Tendring Tipics.



El teatro es otra de las apuestas de esta edición, con dos obras que abordan la diversidad, el martes 12 con 'Cuando manda el corazón' con Raquel Palma y el miércoles 13 'El velo de las mariposas', de Concha Rodríguez y La Estampa Teatro, ambas en el auditorio principal de Palacio de Congresos, cuya Sala Azul alberga el sábado 9 los 'Palom@s Kids' dirigida al público infantil y en la que pueden participar las familias LGBT, para las que también se ha organizado un encuentro el mismo sábado en la Factoría Joven.



Otras actividades son las exposiciones 'Si hubiesen existido dos Evas' e 'Historias de Resistencia', y la 'Ruta de la Tapa y de la Tarta LGBT', a la que se suman una treintena de establecimientos hosteleros; además de la 'Carrera de la Diversidad' organizada por Patrocina un Deportista y un encuentro de jóvenes LGBT el 16 de octubre en la Factoría Joven de Badajoz.