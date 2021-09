Expertos, empresas e instituciones debaten en Cáceres sobre el futuro de la energía

Ep.



Profesionales expertos, empresarios, asociaciones ciudadanas, la universidad e instituciones públicas debaten en Cáceres sobre el futuro de la energía en la era post-Covid, en una jornada que tiene lugar en el Museo de Arte Contemporáneto Helga de Alvear y que ha sido inaugurada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



Fernández Vara ha señalado, respecto al recibo de la luz, que "hay que buscar soluciones trascendentales desde el diálogo porque no es bueno legislar en caliente". Además, ha pedido que, en el seno de la Unión Europea (UE), se tomen decisiones para proyectar el futuro en un escenario en el que esa subida de la factura energética no repercuta en los costes de las empresas ni en las personas vulnerables.



En otra línea, ha asegurado que "gran parte de las decisiones que se toman en el mundo vienen condicionadas por el coste energético", por lo que se ha mostrado convencido de que "las energías renovables además de luchar contra el cambio climático están al servicio del desarrollo industrial de los pueblos".



En ese sentido, ha recordado que en Extremadura se produce el 24% de las energías fotovoltaicas en España, ya que en la actualidad se producen 3.211 megavatios y en 2030 serán 8.000 megavatios más (11.211 megavatios), lo que supone el 121% de la demanda regional, por lo que esto ayudará a ofrecer "precios competitivos" para facilitar el asentamiento de empresas en la región.



En cuanto a la demanda, Extremadura produce un 436% de la energía que necesita, de manera que el 76% de la energía que se produce en la región es consumida en otros lugares de España. "Aquellas Comunidades Autónomas que nos están echando en cara que somos receptores de fondos o financiación deberían saber muy bien que, a veces, tienen esas rentas altas por la energía producida en otros lugares... como Madrid que solo produce el 4% de la energía que necesita", ha dicho.



"A ver si algunas comunidades hubieran tenido el desarrollo que han tenido si no fuera porque la energía que consumen la producimos en otros lugares", ha enfatizado el presidente extremeño, que ha hecho alusión al Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, que prevé un incremento de 5.306 millones de euros en el PIB regional debido al autoconsumo energético y el almacenamiento, lo que supondrá un incremento del 30% del PIB. De ellos, 2.198 para los hogares y 1.295 para los ayuntamientos, una cifra que verifica que las energías renovables sí dejan beneficios.



En su intervención ha añadido que biomasa, hidrógeno verde, hibridaciones, aprovechamiento total de los residuos, etc, serán términos que formarán parte del vocabulario habitual de la población. Así, ha insistido en la apuesta de Extremadura por nuevas realidades como el coche eléctrico con la apertura de fábricas de baterías y cátodos en la región. "La política consiste en facilitar que los que vengan detrás tengan un mejor futuro", ha recalcado.



Fernández Vara ha hecho alusión a los cambios que se han producido en los últimos meses en los que los ciudadanos han tomado conciencia del cambio climático, ya que "poca gente sigue siendo ingenua respecto a esto", y en la Unión Europea (UE) en cuyo seno se han producido dos hechos como el Brexit, que "ha convulsionado a la UE", y la pandemia, que ha hecho que Europa dé un salto en la recuperación de las políticas públicas y en las decisiones "consensuadas" y "coordinadas".



"Hay que ceder soberanía a la UE que debe llevar aparejada la corresponsabilidad y Europa tiene que recuperar la soberanía industrial en la que España y Extremadura jugarán un papel fundamental", ha dicho Vara, que ha añadido que el coste energético será el que marque el desarrollo industrial de los pueblos y ahí es donde Extremadura está posicionándose con su apuesta por las energías renovables para poder ofrecer precios competitivos a las industrias que contribuirán al equilibrio territorial porque "ahora se instalarán donde quieran y donde les venga mejor".



Junto a la implantación de las energías renovables, la simplicidad burocrática, la agilidad administrativa, leyes ambientales y urbanísticas acordes con el desarrollo y la formación profesional para cubrir los nuevos puestos de empleo, jugarán un papel importante en la industrialización y en la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. En su discurso, también ha hecho referencia a la pobreza severa, que hay que combatir con "responsabilidad compartida", ha concluido.



RETO GLOBAL



En la inauguración ha intervenido también el director general de la Energía de la Unión Europea, Massimo Garribba, quien ha ofrecido algunas claves de la transición energética desde la visión de la Comisión Europea y ha destacado la importancia de debatir hoy en Cáceres sobre cómo abordar políticas en el terreno energético, ya que "éste es un reto que preocupa globalmente a la sociedad".



Por su parte, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado en la inauguración que Cáceres tiene mucho que decir sobre el futuro de la energía con la previsión de proyectos como el polígono industrial CC Green o el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de la Energía (CNIAE) que generarán un valor añadido en el territorio.



Salaya ha defendido que "solo si la ciudadanía ve una repercusión directa entre la extracción de recursos y la generación de riqueza en el territorio será viable el modelo de cambio energético a largo plazo".



El regidor cacereño cree que habrá que buscar fórmulas para mantener nuestro modelo de vida actual y que sea compatible con la descarbonización. Por ello, el gobierno local ha defendido el modelo de implantación de fotovoltaicas que ayudan al equilibrio territorial y facilitará la implantación de nueva industria basada en la energía verde.



INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA



La jornada titulada 'Diálogos sobre el Futuro de la Energía' contará también con la participación de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que interviene en la mesa de debate titulada '¿Cómo ayudarán los fondos europeos a hacer de España una potencia mundial en energía renovable?'.



La iniciativa 'Diálogos sobre el Futuro' está organizada por las instituciones europeas junto con el Gobierno de España. En concreto, la cita en Cáceres versa sobre 'El Futuro de la Energía' y tendrá lugar los próximos días 23 y 24 de septiembre. Estos diálogos arrancaron el pasado lunes en Sevilla y pasarán durante los próximos tres meses por 17 ciudades españolas de las 17 comunidades autónomas.



'Diálogos sobre el Futuro' es una iniciativa, en concreto, del Gobierno de España, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y otras 60 instituciones públicas como ayuntamientos, gobiernos autonómicos, fundaciones y universidades. Serán 40 jornadas de mesas redondas, talleres y reuniones en las que participarán más de 500 ponentes y todos los ciudadanos que quieran intervenir de forma presencial o remota.



El objetivo que se han marcado las instituciones participantes es el de "enriquecer el debate público y ofrecer la posibilidad a la ciudadanía y a los actores sociales de participar directamente en la conversación sobre el futuro de España y de Europa".



Estas jornadas se retransmiten 'online' y las ideas expresadas se incorporarán a la plataforma digital multilingüe de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que alimentará todo el proceso de reflexión de los Paneles Ciudadanos y el Plenario de la Conferencia, para finalmente dar lugar a unas conclusiones que se presentarán en la primavera de 2022 a las instituciones europeas.