Un total de 152.655 viajeros visitaron los hoteles extremeños en agosto

Rd./Ep.

Durante el mes de agosto, un total de 152.655 viajeros visitaron los hoteles de Extremadura, un 47,8% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos proporcionados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Concretamente, se registraron 257.569 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 49,5% más que en el mismo mes de 2020.

A su vez, en Extremadura suben las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 46,2% y las de residentes en el extranjero un 85,3%.

Además, la estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,69 días, 1,2% más que agosto de 2020, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, los hoteles en Extremadura ingresan 36,24 euros (78,14 euros a nivel nacional) por habitación disponible; y facturan 68,9 euros (115,01 euros en España) de media por habitación ocupada.



DATOS NACIONALES



Mientras, a nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros han subido un 30% en los ocho primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2020 en un contexto marcado por el impacto de la pandemia del coronavirus sobre el sector turístico.



Sólo en el mes de agosto las pernoctaciones en los hoteles españoles han superado los 34,4 millones, lo que supone multiplicar por más de dos (+103,8%) las realizadas en el mismo mes de 2020, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España, que representan un 56,8% del total, han aumentado un 62,5% en tasa anual, mientras que las de los extranjeros se triplicaron (+205,9 por ciento).



Si se compara el dato de agosto de este año con el mismo mes de 2019, sin pandemia, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros muestran un descenso del 26,7%, debido exclusivamente al retroceso de las pernoctaciones realizadas por extranjeros (-48,3%), ya que las de españoles aumentan un 7,4%, por encima, por tanto, de los niveles prepandemia, algo que ya ocurrió en el mes de julio.



La estancia media aumentó en agosto un 15,8% respecto al mismo mes de 2020, situándose en 3,3 pernoctaciones por viajero.



La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se ha situado en el 14% en agosto, lo que supone 23,1 puntos por encima de la registrada en el mismo mes de 2020, y 5,2 puntos más que la registrada el mes pasado



Durante agosto han estado abiertos en España 14.813 establecimientos hoteleros, un 13% más que en el mismo mes de 2020, lo que representa un 76,2% del total del directorio de establecimientos en este mes.



Baleares, Andalucía y Cataluña han sido los destinos principales del total de viajeros en España en agosto, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del 202,4%, 78,1% y 111,8%, respectivamente



Los destinos principales de los viajeros residentes en España han sido Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana, que presentan unas tasas anuales de variación de las pernoctaciones del 62,9%, 50,2% y 81,3%, respectivamente.



Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes ha sido Baleares, con un 35,9% del total de pernoctaciones. En esta comunidad las pernoctaciones de extranjeros han subido un 270,1% respecto a agosto de 2020. Los siguientes destinos de los no residentes han sido Cataluña y Canarias.



CANTABRIA Y ASTURIAS, CON MAYOR GRADO DE OCUPACIÓN



Cantabria ha presentado el mayor grado de ocupación por plazas durante agosto (78,2%). Le sigue el Principado de Asturias, con el 77,8 por ciento.



En agosto se han cubierto el 65,1% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 48%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana ha subido un 46,5% y se sitúa en el 68,6 por ciento.



Por zonas turísticas, la Costa de Guipuzkoa ha alcanzado el mayor grado de ocupación por plazas (85,6%) y la mayor ocupación en fin de semana (89,4%). La Isla de Mallorca ha registrado el mayor número de pernoctaciones en agosto, con 4.604.768.



Los puntos turísticos con más pernoctaciones han sido Barcelona, Palma de Mallorca y Benidorm. Fisterra ha presentado el mayor grado de ocupación por plazas (95,2%) y Palafrugell el mayor grado de ocupación en fin de semana (97,8 por ciento).



Los viajeros procedentes de Francia y Alemania han concentrado el 20,3% y el 17,4%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en agosto. El mercado francés ha presentado una tasa de variación anual del 154,8% y el alemán del 165,2%.



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Reino Unido, Países Bajos e Italia (los siguientes mercados emisores) han supuesto el 15,7%, 7,3% y 5,4% del total, respectivamente.



RENTABILIDAD DEL SECTOR



La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) ha sido de 115 euros en agosto, lo que supone un aumento del 18,5% respecto al mismo mes de 2020.



Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, ha alcanzado los 78,1 euros, con una subida del 77,1%.



Por categorías, la facturación media ha sido de 248 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 125,2 euros para los de cuatro y de 101,5 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías han sido de 153,2, 89,2 y 70,1 euros, respectivamente.



El punto turístico con mayor ADR ha sido Cádiz, con una facturación media diaria por habitación ocupada de 260 euros. Por su parte, el punto turístico con mayor RevPAR ha sido San Sebastián, con unos ingresos por habitación disponible de 238,6 euros.