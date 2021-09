Extremadura reclama una nueva versión del semáforo Covid "adaptado a la realidad"

Ep/Rd

En ese sentido, la apuesta de Extremadura es que "en la decisión de las medidas restrictivas pesen dos elementos fundamentales", como son por un lado la gravedad, de tal forma que se tengan más cuenta los indicadores de UCI que los de incidencia, y por otro lado, adaptar las medidas a la realidad.

Así, lo ha expiicado el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, José María Vergeles, añadiendo que, "afortunadamente en la sociedad la pandemia ya no se vive con la misma intensidad que se vivía" pues, "este nivel de tensión no se mantiene fácilmente", por lo que Extremadura ha defendido el ir hacia "una serie de medidas que las entienda bien la población y no sean un galimatías de aforos, de horarios y de restricciones complicadas".

Además, ha destacado la necesidad de incidir en "dos o tres cosas que sean entendibles por la población", en las que ha citado "la regla de las 6-M o la necesidad de proteger a las personas vulnerables".

Según Vergeles, así "ganaremos más que si nos metemos en otro semáforo que en un momento determinado necesitó ser el que era para poder bajar la incidencia", pero que, en este momento "ya estamos en otra realidad inmunitaria en este país, en el que probablemente no haga falta ir hacia esas restricciones tan estrictas".