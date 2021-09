Monago: Recorte de la PAC "va a salir del bolsillo de nuestros agricultores y ganaderos"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha advertido este martes que el "recorte de 5.000 millones de euros" previsto para el presupuesto destinado a la Política Agraria Comunitaria (PAC) "va a salir del bolsillo de los agricultores y ganaderos".



Así se ha pronunciado el líder de los 'populares' extremeños, en declaraciones a los medios de comunicación este martes en Madrid, donde ha asistido, acompañado por diputados nacionales y autonómicos del PP, a la concentración convocada por APAG Extremadura ASAJA frente al Ministerio de Agricultura para reclamar precios justos para las producciones y una PAC que no perjudique a agricultores y ganaderos.



Y es que para el presidente del PP extremeño, se trata de una "reivindicación justa" y "en las reivindicaciones justas hay que estar sin ningún disimulo", tras lo que ha señalado que los agricultores y ganaderos protestan porque "quieren vivir dignamente con unos precios justos de su actividad agraria, esa que vienen haciendo durante mucho tiempo nuestros padres y abuelos y que forma parte de la seña de identidad de nuestro país".



Además, Monago ha recordado que los agricultores y ganaderos "han dado el callo" durante la pandemia "para que no nos faltara de nada" y "ahora se le complica el futuro porque el gobierno de Sánchez quiere impulsar una PAC que no está negociada con las comunidades autónomas" como sí hacían siempre los distintos gobiernos del Partido Popular.



Dicha propuesta de la PAC, según ha añadido el dirigente del PP extremeño, "esconde un recorte de 5.000 millones de euros", y también tiene exigencias que "van a salir del bolsillo de nuestros productores", por lo que ha alertado que "una parte de nuestra sociedad, que mantienen vivos nuestros pueblos y que han estado a la altura de la circunstancias durante la pandemia, ahora se les pretende castigar", según informa el PP en una nota de prensa.



Al mismo tiempo, el presidente del PP extremeño ha destacado que la actividad agraria y ganadera es "el oxígeno de nuestros pueblos" en Extremadura, que "da sustento, fija la población y genera actividad económica, consumo, dinamismo y proyectos de futuro" pero que "si no hay rentabilidad, cada vez hay más exigencias y encima se les recorta el presupuesto de la PAC, no estamos siendo justos como sociedad con nuestros productores".



Finalmente, y a preguntas sobre la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria que también reclama el sector, Monago ha pedido "un mayor protagonismo de los productores, que están al pie del terruño, en la toma de decisión" porque "no se puede conformar el precio de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba", ha sentenciado.