CSIF se concentrará el 6 de octubre para reclamar a Junta "deuda" por subida salarial 2020

El sindicato CSIF convoca una concentración el próximo 6 de octubre frente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en Mérida, para reclamar a la Junta la "deuda" de en torno a 400 euros de media a cada empleado público de la comunidad --en función de su nómina-- correspondientes a los 11 meses de la subida salarial del 2 por ciento en 2020.

CSIF reclama al Ejecutivo autonómico que incluya dicha "deuda" en los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2022 porque "es de justicia" para sus empleados públicos, así como que igualmente recoja en las cuentas regionales del próximo ejercicio el "desbloqueo" de la Carrera Profesional en Sanidad, Administración General y Universidad, así como que se empiece a negociar en personal docente no universitario.

Este anuncio lo ha realizado en rueda de prensa este lunes en Mérida, el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, quien ha subrayado que su sindicato continuará con las movilizaciones, así como que no descarta "absolutamente ninguna medida" --incluso la convocatoria de una hipotética huelga general entre los empleados públicos de la Junta-- si el Ejecutivo regional no accede a que "lo que es suyo" (de los trabajadores públicos).

Para intentar alcanzar ese objetivo, además de la convocatoria de una concentración en Mérida, el sindicato solicitará además una reunión con los diferentes grupos con representación en la Asamblea de Extremadura para intentar que "entre todos" se pueda conseguir "lo que es de justicia" para los empleados públicos afectados (50.396 en el ámbito de gestión de Educación, Sanidad y Administración General, más 3.154 de la Universidad).

SIN SOLUCIONES

Así, Benito Román que los empleados públicos están defendiendo unas reivindicaciones "justas, de pleno derecho" ante el "agravio" que sufren, ha dicho, respecto a su colectivo en otras CCAA en materia salarial, y a las que "no se está dando solución desde hace demasiado tiempo" por parte de la Junta de Extremadura.

Con ello, ha subrayado que CSIF Extremadura continuará con sus movilizaciones y con su "presión", sin descartar "ninguna medida", para que "cuanto antes" sea "saldada la deuda" que la Junta mantiene con sus empleados públicos en cuanto a la subida salarial del 2 por ciento en 2020 y la Carrera Profesional.

En esta línea, ha incidido Román en que existe un "descontento" entre el sector por esta situación. "No puede ser que no tengamos tren, que no tengamos infraestructuras y que no se pague a los empleados públicos lo que se les debe", ha espetado el presidente de CSIF Extremadura.

Al mismo tiempo, en su intervención ante los medios de comunicación, Benito Román ha reclamado una modificación de la actual ley autonómica de participación institucional, para dar "voz" a sindicatos como CSIF que ahora no la tienen, ha dicho, en determinadas negociaciones con la Junta.

"Si Extremadura la hacemos entre todos como pregona Vara, no tiene sentido que con un 16 por ciento de representatividad (del total de la región) y el 42,9 por ciento en la Mesa General de Negociación CSIF se quede fuera" --no por decisión propia-- de negociaciones y firmas de acuerdos como el reciente sobre el servicio del transporte sanitario terrestre en Extremadura.

En esta línea, ha incidido en que CSIF es "todo un referente" sindical en la comunidad pero la Junta "sigue apartando" su "voz" en las meses de negociación, a pesar de contar --subraya-- la organización con "un estilo independiente política y económicamente".

"Seguiremos trabajando para seguir siendo la voz y el altavoz" de los trabajadores, ha recalcado en todo caso Román, para "intentar mejorar" las condiciones laborales y salariales de aquéllos "independientemente del color político que gobierne", y manteniéndose abierto al "diálogo", ha incidido.