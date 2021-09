CREEX: Subida del SMI es medida populista de propaganda sin análisis de sus consecuencias

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) considera que en la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) reportará "pocos beneficios y muchos perjuicios".

Según el secretario general de la Creex, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido "eludir cuestiones de fondo, negándose a analizar de manera rigurosa los impactos reales de la medida".

Impactos que la patronal empresarial extremeña resume en "daño al empleo", de modo que "quizá no en destrucción a corto plazo, pero sí en freno a la creación, que perjudicará notablemente a colectivos como jóvenes o personas con menos cualificación, que tendrán una nueva barrera de entrada al mercado laboral".

También en un "incremento de costes en toda la cadena de trabajadores", puesto que esta subida se va a "indexar más pronto que tarde al resto de escalas, no solo a las más básicas como interesadamente se trata de vender".

Asimismo, en un "incremento de cotizaciones" a la Seguridad Social de colectivos como los autónomos, que están en "situación muy precaria y no pueden asumir más costes".

Además, en 'problemas de conciliación", ya que perfiles como el de las empleadas y empleados de hogar "se van a ver afectados, y aquí la mayoría de los patronos no son empresas, sino particulares, familias que verán incrementado el coste, lo que fomentará la economía sumergida o bien imposibilitará esta contratación y, por tanto, la conciliación".

Y un "deterioro de la competitividad", al no vincularse el alza del SMI al incremento de productividad, en un escenario además donde la recuperación está "cogida con alfileres", y los crecimientos que se están dando en la economía son "por efecto rebote tras una fuerte caída". Por tanto, esta medida "puede cortar en seco esta recuperación".

LOS SINDICATOS COMO "BURLADERO"

Peinado ha indicado que "no era el momento" de esta medida por las razones de fondo expuestas, pero también por cuestiones de forma, añadiendo que "no es tolerable que se use el diálogo social, la simulación del diálogo, para luego ir a acuerdos bilaterales, esto es un ataque a la esencia de ese diálogo".

Además, ha criticado que se "venda humo", porque "la realidad es que no ha habido acuerdo". El Gobierno puede, en uso de sus competencias, subir el SMI cuando y cuanto quiera, pero "no parapetarse en un diálogo inexistente, ni usar de burladero o apoyo a una de las patas de este diálogo, como son los sindicatos, porque es una absoluta falta de lealtad y un grave ataque a la concertación social".