Monago pide al Gobierno que "actúe ya" y baje el precio de la luz porque hay margen

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido al Gobierno de Sánchez que "actúe ya" para conseguir una bajada del precio de la luz porque tiene margen de maniobra para poder hacerlo, y lo que no se puede esperar es que el problema se arregle como si fuera un fenómeno meteorológico: "esto no va a pasar si no se actúa".

Asimismo, Monago ha incidido en que la escalada del precio de la luz afecta "especialmente" a los extremeños porque tienen un nivel de renta más bajo.

Así, ha reiterado que "un kilovatio vale lo mismo" para un ciudadano de una comunidad autónoma con un nivel de renta alto que para los vecinos de nuestra región, por lo que, en estos momentos el recibo eléctrico es algo que "ocupa y preocupa" a los extremeños.

Además, ha afirmado que es una realidad que no sólo tienen que soportar los hogares, es que también afecta directamente al comercio, la actividad de los autónomos, las pequeñas y mediana empresas y la industria.

Para Monago, es preciso poner el foco en qué supone esta situación para la España vaciada, ya que hay ciudadanos que viven en el campo y para tener agua tienen que bombearla.

Para ello, es necesario la energía eléctrica, haciendo que suba el recibo a personas que la usan en acciones tan necesarias como beber.

Estas realidades "a lo mejor no se conocen" en entornos urbanos de bloques de pisos, pero en Extremadura "muchas personas sacan el agua de pozos de sondeo" y les han multiplicado el recibo de la luz.

A este respecto, ha recordado que el Partido Popular está proponiendo medidas concretas para rebajar el recibo de la luz y conseguir que disminuya hasta un 20%.

Así, ha concretado algunas medidas para acometer esa rebaja, como operar sobre los derechos de emisión de CO2, bajar el IVA al 10% o quitar unos 3.400 millones de euros de costes no energéticos que actualmente están pagando todos los ciudadanos en el recibo.

El presidente del PP ha manifestado que no hay día que no tengamos "un nuevo récord" en esa escalada de precios de la luz que parece que va "hacia el infinito", en una situación que recuerda a lo que ocurría hace años con la prima de riesgo, que "nos preocupó a todos" y en la que nos hicimos expertos, del mismo modo en que ahora "nos estamos haciendo expertos" en la subida de la luz.