PSOE extremeño se muestra convencido de que nuevo curso 2021/22 "volverá a ser un éxito"

El PSOE de Extremadura se ha mostrado convencido de que el nuevo curso 2021/22 "volverá a ser un éxito" como lo fue el pasado, en el que al final se demostró, "a pesar de que algunos partidos políticos dudaban de esa presencialidad", que "la presencialidad fue un acierto" y que el pasado curso "fue un éxito".



"Nosotros estamos seguros de que el curso 2021/22 volverá a ser un éxito", ya que según ha reafirmado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida, hay "una apuesta decidida de un Gobierno socialista por una educación de calidad, y eso se demuestra con inversión".



Así, González ha reafirmado que en este curso "hay casi 700 profesores de refuerzo más que en un curso normal", y porque "se está invirtiendo en infraestructuras educativas más que en toda nuestra historia", ha destacado el portavoz socialista, quien ha destacado que el curso se inicia con tres centros educativos nuevos.



Esta inversión en infraestructuras públicas "no es baladí", ya que es lo diferencia a los socialistas del resto de partidos, ha aseverado Juan Antonio González, quien ha señalado que "el PP de Extremadura en los últimos días está hablando de que Extremadura tiene que copiar el modelo de la comunidad de Madrid de bajar impuestos".



De esta forma, el PP de Extremadura está "engañando a los extremeños", a juicio del portavoz socialista, ya que según ha señalado, "cuando gobernó el PP en Extremadura fue el que más impuestos subió en toda la historia de la democracia en la región".



Además, ha añadido que el Gobierno del PP en Madrid "quiere bajar 70 céntimos por madrileño y año, mientras que por otro lado en este curso escolar, ha reducido a 4.600 docentes", ha asegurado González, quien ha planteado si "por 70 céntimos al año merece la pena cargarse a 4.600 trabajadores de la enseñanza", ha dicho.



"Eso es lo que hay detrás de los recortes de impuestos que quiere hacer el PP en Extremadura, que es un desmantelamiento de lo público, como están haciendo en Madrid", ha asegurado González, quien se ha mostrado convencido de que "la inmensa mayoría de los extremeños, frente a esos 70 céntimos, prefieren que haya una educación pública de calidad".



Ha concluido señalando que la "diferencia" es que "mientras unos invertimos en lo público porque creemos en el fortalecimiento de los servicios públicos", otros "quieren desmantelar lo público para fortalecer lo privado", ha dicho.



ENTRADA EN LA 'NUEVA NORMALIDAD'



Por otra parte, el portavoz socialista ha valorado que la Junta de Extremadura haya fijado el 27 de septiembre como fecha de la vuelta a la 'nueva normalidad' en la región, una vez que "la quinta ola está remitiendo y los casos cada día son menos", ha destacado González



En ese sentido, el portavoz socialista ha señalado que si el 27 de septiembre Extremadura vuelve a la normalidad, "es porque esta comunidad autónoma, su sistema sanitario y los extremeños", ha realizado un "esfuerzo titánico por abordar la vacunación".



De hecho, Extremadura se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de vacunación, ha valorado Juan Antonio González, quien ha considerado "fundamental" que los extremeños hayan decidido "libre y voluntariamente vacunarse"



Por este motivo, el portavoz socialista ha realizado un llamamiento a aquellos que todavía no se han vacunado, que "son la mínima parte", a que "se acerquen a vacunarse" ya que "es fundamental para tener un otoño y un invierno dentro de esa normalidad".



Además, y respecto a esta vuelta a la normalidad, el portavoz socialista se ha mostrado "consciente de que se han tomado medidas impopulares" durante la pandemia, "que muchas veces no han gustado a los extremeños", pero ha destacado que "en los tiempos de dificultad es cuando emergen los grandes líderes".



Por eso, ha confiado en que "el pueblo extremeño, cuando esto amaine, valorará muy especialmente el papel que ha jugado gente tan responsable y tan coherente como han sido el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el vicepresidente y consejero de Sanidad, José María Vergeles", de los que González ha resaltado su "sentido común y templanza en estos duros meses".



SITUACIÓN EN ALBURQUERQUE



Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre la situación en el Ayuntamiento de Alburquerque, el portavoz socialista ha considerado que "este es un problema en el que hay varias administraciones, que están hablando de ello", tras lo que ha resaltado que la competencia para intervenir un ayuntamiento, que "es muy complicado", es del Gobierno central.



Así, y ante las críticas de Ciudadanos realiza a la Junta de Extremadura por este motivo, González ha considerado que la formación naranja "tiene que afinar la puntería" y dirigirse a quien realmente tiene las competencias, que es el Ejecutivo central.



INCENDIO EN MÁLAGA



Finalmente, González ha trasladado su "solidaridad y condolencias" a los "hermanos andaluces" por lo que está sufriendo con el incendio que asola en los últimos días la provincia de Málaga, y que le ha costado la vida a un bombero.



"Aquí en Extremadura sabemos bien desgraciadamente lo que significan ese tipo de incendios", de ahí la solidaridad de la región con Andalucía, cuya "mejor manera" de demostrarla es "poniendo a disposición medios aéreos como de personal", como está haciendo la Junta de Extremadura.