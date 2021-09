Unidas por Extremadura pide a Junta "tomar nota" de "medidas contra-cíclicas" del Gobierno

Ep.

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea (Podemos-IU-Extremeños-Equo) Joaquín Macías ha pedido a la Junta que "tome nota" de las medidas "contra-cíclicas" que, según ha dicho, está tomando el Gobierno central de coalición y que son las que a su juicio están dando "resultados" en materia de lucha contra el paro.



Así, ha tachado de "positivos" los datos de paro de agosto en Extremadura, con un descenso del desempleo "importante", sobre todo teniendo en cuenta que éste era un mes "tradicionalmente malo", y sin embargo este año se ha conseguido salir de la "estacionalidad".



Macías ha achacado esta circunstancia al "desarrollo de las políticas del Gobierno de coalición progresista de España" que ha tomado "medidas contra-cíclicas, contra la crisis que no se habían tomado en la crisis anterior", de la que ya se están viendo los "resultados", y de las que ha pedido a la Junta de Extremadura que "tome nota" para su desarrollo también en la comunidad.



En este sentido, en rueda de prensa este jueves en la Asamblea, el diputado de Unidas por Extremadura ha destacado también que, a tenor de los datos de paro, la subida del SMI "no sólo no ha ralentizado la creación de empleo sino que la ha "acelerado"; y ha defendido también que para regiones como la extremeña la "próxima" subida del SMI es algo "importantísimo" porque "gran parte" de los trabajadores en la misma "eso es lo que cobran, es su salario de referencia".



Finalmente, y como "retos pendientes" en materia laboral, Macías ha citado el empleo femenino y el de los jóvenes, además de acabar con la precariedad laboral, retos ante los que según ha dicho su grupo espera que la Junta de Extremadura "tome nota" de las medidas que se han adoptado a nivel estatal, que las implemente y desarrolle "con energía" y "suficiente dotación económica" en los próximos meses, para que el cambio de modelo productivo dé lugar a crear "más empleo" y "más estable" y con nuevos yacimientos laborales para mujeres y jóvenes en la comunidad.