Las pernoctaciones extrahoteleras logran en Extremadura las 149.127 en julio, un 21,5% más

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) de Extremadura se situó en julio en 149.127, un 21,6% más que en 2020, según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, en el séptimo mes del año se alojaron un total de 57.725 viajeros, un 28,8% más que en el mismo mes del año anterior.

De este modo, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 24,4% y en pernoctaciones un 14,8% en este mes. Así, la estancia media se sitúa en 2,37 días, produciéndose una tasa interanual del -7,4%.

En este sentido, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura aumenta respecto al mismo mes de 2020 un 26,9% y las pernoctaciones un 37,2%. La estancia media se sitúa en 3,39 días.

Por su parte, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 43% y las pernoctaciones un 19,1%. La estancia media disminuye un 16,9% en este mes, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Del mismo modo, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 24,4% y en pernoctaciones un 14,8% en este mes. La estancia media se sitúa en 2,37 días, produciéndose una tasa interanual del -7,4%.

Finalmente, los datos de albergues en Extremadura están protegidos por secreto estadístico por no contar con un número suficiente de observaciones.

A NIVEL NACIONAL

En el conjunto del país, las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 16 millones en julio, un 58 por ciento más que en el mismo mes de 2020, mientras que han aumentado un 29,1 por ciento durante los siete primeros meses del año respecto al mismo periodo del año pasado.



Por procedencia de los viajeros, las pernoctaciones de viajeros residentes en España han ascendido a 11,6 millones, un 51,2 por ciento más que en julio de 2020, al tiempo que las de los no residentes han alcanzado los 4,4 millones, con un incremento del 79,4 por ciento.



No obstante, si se compara con julio de 2019, las pernoctaciones extrahoteleras han descendido un 21,7 por ciento, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Sin embargo, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España se sitúan por encima de los niveles de antes de la pandemia, al superar en un 19,3 por ciento a las registradas en julio de 2019, mientras que las pernoctaciones de los no residentes bajan un 59,1 por ciento.



Durante los siete primeros meses de 2021 las pernoctaciones han aumentado un 29,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Durante el mes de julio han estado abiertos en España 157.617 alojamientos extrahoteleros, lo que ha representado un 80,7 por ciento del total del directorio de establecimientos en ese mes.



UN 88% MÁS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos han alcanzado las 6,5 millones en julio, un 88 por ciento más que en julio de 2020. Las de viajeros residentes han aumentado un 81,2 por ciento y las de no residentes un 101,7 por ciento.



Durante los siete primeros meses de 2021 el número total de pernoctaciones ha crecido un 2,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2020. El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) ha aumentado un 9,3 por ciento en julio respecto al mismo mes de 2020.



Por comunidades, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias han sido los destinos principales de los viajeros en el mes de julio, con 1,7 millones, 1,1 millones y un millón de pernoctaciones, respectivamente.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca ha sido el destino preferido en apartamentos turísticos, con 927.473 pernoctaciones. Las Islas de Ibiza-Formentera han presentado el mayor grado de ocupación, con un 74,6 por ciento de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en julio han sido Benidorm, San Bartolomé de Tirajana y Oropesa del Mar.



Por su parte, las pernoctaciones en campings han ascendido a 7,2 millones en julio, un 45,2 por ciento más que en julio de 2020. Las pernoctaciones de viajeros residentes han aumentado un 43,3 por ciento y las de no residentes un 51,6 por ciento.



Durante los siete primeros meses de 2021 el total de pernoctaciones en este tipo de establecimientos han aumentado un 63,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2020. El Índice de Precios de Campings (IPAC) ha crecido un 1 por ciento en julio.



En julio se han ocupado el 45,7 por ciento de las parcelas ofertadas, y el grado de ocupación en fin de semana ha alcanzado el 49,7 por ciento.



Cataluña ha sido el destino preferido en campings, con más de 3 millones de pernoctaciones. La Rioja ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 73,5 por ciento de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Brava ha sido el destino preferido en julio con 1,3 millones de pernoctaciones. La Costa Blanca (Alicante) ha presentado el mayor grado de ocupación, con un 70,7 por ciento de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones han sido Torroella De Montgrí, Tarragona y MontRoig Del Camp.



LOS RESIDENTES EN TURISMO RURAL CRECEN UN 15,9%



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural han subido a más de 1,6 millones en julio, un 15,9 por ciento más que en el mismo mes de 2020. Las pernoctaciones de viajeros residentes han aumentado un 6,7 por ciento y las de no residentes, un 90,4 por ciento.



Durante los siete primeros meses de 2021 el número de pernoctaciones ha aumentado un 34,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.



En los alojamientos de turismo rural se han ocupado el 32,3 por ciento de las plazas en julio. El grado de ocupación en fin de semana se ha situado en el 42,1 por ciento. El Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) ha aumentado un 3,9 por ciento.



Por comunidades autónomas, el Principado de Asturias ha sido el destino preferido, con 229.085 pernoctaciones. Por su parte, Baleares ha presentado el mayor grado de ocupación, con un 57,2 por ciento de las plazas ofertas.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca ha sido el destino preferido, con 141.975 pernoctaciones. La Isla de Menorca ha alcanzado la mayor ocupación, con el 72,4 por ciento de las plazas ofertadas.



LOS ALBERGUES SUBEN UN 147,4%



Las pernoctaciones en albergues se han situado en julio en 607.627, un 147,4 por ciento más que en el mismo mes de 2020. Las de residentes han aumentado un 144,3 por ciento y las de no residentes un 168,7 por ciento.



Durante los siete primeros meses de 2021 el total de pernoctaciones se han incrementado un 41,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2020. En albergues se han ocupado el 29,6 por ciento de las plazas en julio. El grado de ocupación en fin de semana ha alcanzado el 28,9 por ciento.



Por comunidades, Galicia ha sido el destino preferido, con 143.271 pernoctaciones. Baleares ha alcanzado la mayor ocupación en julio, con el 59,5 por ciento de las plazas ofertadas.