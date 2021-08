Las restricciones nivel 3 dan resultado en área de Plasencia, mientras Mérida se vigila

Ep/Rd

De esta forma, lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, reiterando que, en los próximos días, se vigilará "estrechamente" la situación epidemiológica en el Área de Salud de Mérida.



Señalar que, este área de salud, como el conjunto de la comunidad, se encuentre en nivel 2 de alerta, salvo el área de Cáceres, que se acaba de elevar al nivel 3, y la de Plasencia y, a este respecto, Vergeles ha señalado que el endurecimiento de las restricciones comienza a tener efectos positivos en la situación.



Según el Vicepresidente, "la experiencia en área de Plasencia está siendo buena", matizando que hay poblaciones "muy resistentes" a las nuevas medidas, y que espera que en Cáceres "también vaya mejor" la situación en los próximos días, si bien ha pedido a la población "paciencia" para que las medidas comiencen a tener efecto, para lo cual se necesitan entre siete y diez días.



De cara a la próxima semana, Vergeles ha explicado que todas las áreas de salud están en permanente observación, si bien se ha referido expresamente a la situación de Mérida.



En este sentido, ha recalcado que "a ver cómo le va a Mérida", después de que se haya producido, ha señalado, un "discreto repunte" en sus indicadores pero, confía en que "no sea necesario" elevar el nivel de alerta aunque, se va a seguir "muy estrechamente".



VIENEN "FECHAS DURAS"



Sobre la cifra de fallecidos de este pasado jueves, seis, el Vicepresidente ha remarcado que lo que está pasando no es algo distinto a otras veces, en alusión a otras olas. Así, ha lamentado que el virus repite una "rutina", en las que primero produce un incremento de los contagios, que después eleva la cifra de incidencia.



De ahí la "obsesión" por bajarla, en tanto que afecta a grupos de edad "vulnerables" a los que, a pesar de vacunación, produce un incremento de la gravedad de la enfermedad, para posteriormente llegar al "pico más doloroso", que es el de los fallecidos.



En este sentido, Vergeles prevé que, a pesar del descenso de los contagios notificado este jueves, que espera que se consolide en los próximos días, aún quedan "fechas duras", porque a pesar de que baje la incidencia "todavía se va a producir un pico en los ingresos y en los fallecidos".



Ante ello, ha reiterado su petición dea responsabilidad para acompañar al programa de vacunación, gracias al cual las cifras de esta quinta ola no están siendo como las anteriores, cumpliendo las "medidas excepcionales" que se adoptan, y que no se ponen "por capricho, ni para fastidiar a una parte de la sociedad".

Y, ha concluido que "tenemos que saber convivir con el virus para que afecte lo menos posible a la salud de las personas", resaltando que, "si no somos capaces de entenderlo, es que las enseñanzas de anteriores olas habrán servido para poco".