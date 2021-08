Vara ofrece a Sánchez el apoyo de Extremadura para trabajar en beneficio de España

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el apoyo de la región para trabajar "en el beneficio de esta casa común que se llama España".



De este modo, Vara ha defendido que, como España es "mucho más que la suma de 17 trozos", Extremadura es una región que pide pero también que da, al tiempo que se ha mostrado convencido de que las "democracias más prósperas se construyen sobre la exigencia de lo que te corresponde pero también sobre el cumplimiento de tus obligaciones".



"Cuenta también con nosotros, querido presidente, para todo aquello que podamos hacer en el beneficio de esta casa común que se llama España, y desde luego, lo que esté en nuestras manos siempre lo tendrás, y desde luego nuestro apoyo, nuestra gratitud y nuestro compromiso con lo que representa el Gobierno de España, con lo que representa nuestro país y sobre todo con el papel que te toca jugar, y yo quiero destacarlo, en la Unión Europea que viene por delante", ha recalcado.



Así, el líder del Ejecutivo extremeño se ha referido a que se van a producir cambios "importantes" en la UE en los próximos meses con el relevo de la presidenta de Alemania y eso hace "más que nunca" que una "nueva generación" de líderes europeos asuman el "inmenso reto" que hay "por delante", ya que "España sin Europa no será nadie en el mundo" y, probablemente, ha dicho, "Europa sin España tampoco".



"Eso nos tiene que hacer tener presente que una parte de tu tiempo lo vas a tener que dedicar, desde Europa, a ejercer un liderazgo que permita que el futuro del mundo no sea solo China y Estados Unidos sino que haya un tercer actor que no se limite a ser un actor de reparto sino que pueda ser un actor principal", ha apuntado.



El presidente de la Junta ha realizado estas declaraciones con motivo de la visita de Pedro Sánchez al Hogar de Mayores de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, en la que ha podido compartir unos momentos con sus usuarios.



Vara ha agradecido a Sánchez que haya visitado una vez más la región, al que ha dicho que está convencido de que Extremadura en la comunidad a la que más ha acudido en su vida política, algo que le llena de "satisfacción y gratitud".



"Somos un pueblo de gente sencilla y humilde que sabemos valorar muy bien quien está dispuesto a comprometerse seriamente con nuestro futuro", ha aseverado.



En este sentido, el presidente extremeño ha valorado que Extremadura "gracias al cambio de paradigma" que se está produciendo en el mundo, pero también a la UE, al Gobierno de España y a su propio trabajo, un pueblo que llegó 150 años tarde a la revolución industrial está en disposición de llegar "de los primeros" a la "revolución verde, digital, sostenible y justa".



De este modo, ha expuesto que quién iba a decir a Extremadura, que ayudó al desarrollo industrial del norte España con mano de obra del sur, que 50 años después iba a acoger la primera fábrica de baterías, de semiconductores o de guantes de nitrilo.



"Esto ha sido consecuencia del cambio que se ha producido en Extremadura, del cambio que se ha producido en España, de nuestra pertenencia a la Unión Europea y del compromiso firme de un gobierno como el gobierno de Pedro Sánchez, que desde que llegó, se puso manos a la obra para cumplir una deuda pendiente, que era la del ferrocarril con Extremadura y que espero y deseo que a lo largo del año que viene pueda ser una realidad", ha apuntado.



Finalmente, la alcaldesa de Navalmoral de la Mata (Cáceres), Raquel Medina, ha mostrado el orgullo de la ciudad por contar con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



"Como alcaldesa de Navalmoral de la Mata estamos muy orgullosos de que nuestro querido presidente haya estado aquí hoy acompañándonos, haciéndose partícipe de nuestras necesidades, de nuestras esperanzas, de nuestros anhelos y de construir un mejor futuro juntos y juntas", ha señalado.



Asimismo, se ha mostrado segura de que el Gobierno de España y la Junta de Extremadura estarán siempre luchando "mano a mano" con la ciudadanía Navalmoral de la Mata para que su futuro sea "mejor, más próspero y más alentador".