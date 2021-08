Gobierno y CCAA abordarán este miércoles las medidas para el próximo curso escolar

Ep.

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, y los consejeros autonómicos del ramo, se reunirán este miércoles, 25 de agosto, en un encuentro de carácter extraordinario para repasar el protocolo acordado el pasado mayo sobre el próximo curso escolar y las medidas que tomarán las distintas comunidades en función de la tasa de incidencia del Covid-19.



Alegría toma así el testigo de su antecesora en el cargo, Isabel Celaá, que fue la que negoció estas medidas con las autonomías antes de ser relevada de la cartera.



En este escenario, las comunidades ya perfilan el inicio del curso, que arranca en pocas semanas con el profesorado vacunado, apostando por la presencialidad en todas las etapas educativas, pero discrepando en algunas medidas para evitar contagios, como la distancia de seguridad interpersonal que se debe mantener en 1,5 metros, pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros.



Andalucía, por ejemplo, mantiene los protocolos que han permitido "el éxito del curso escolar que acaba de finalizar, reforzando la apuesta por la presencialidad", con medidas como una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro o estén fuera del aula.



En la Comunidad de Madrid los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso, siempre que la situación epidemiológica lo permita, la enseñanza será presencial y la distancia de, al menos, 1,5 metros. "Tenemos todo preparado y una reunión con el Ministerio el próximo 25 de agosto. Todo está preparado en todas las comunidades y estamos abiertos a cualquiera de sus propuestas y a las del Gobierno de España", ha asegurado el consejero, Enrique Ossorio.



En País Vasco, ya se definen los protocolos para la vuelta a clase en septiembre y se han trabajado "varios escenarios para ver cuál es el más adecuado aplicar" cuando se inicie el curso. Según ha indicado el Gobierno autonómico, el profesorado está vacunado y el objetivo es que el curso se inicie "con todo el porcentaje que sea posible" de alumnos mayores de 12 años vacunados.



Cataluña no contempla ningún cambio respecto al documento de mayo, que contenía dos ideas principales: se revisa el uso de mascarilla en Primaria (para los alumnos mayores se mantiene y para los más pequeños seguirá sin ser obligatoria) y se elimina la distancia de seguridad en el interior del grupo burbuja. No se descartan cambios si la situación epidemiológica lo requiere.



El curso en Cantabria arrancará en septiembre con un protocolo "bastante similar" al anterior. La consejera de Educación, Marina Lombó, ha dicho que no se prevén cambios porque se han adoptado medidas "estrictas" al inicio, que se espera poder ir relajando. De todas formas, ha señalado que si se consensúa alguna medida, la comunidad la tendrá en cuenta.



Desde Navarra, se avanzaba la pasada semana una propuesta de protocolo que asegura una modalidad educativa presencial, pero crea un procedimiento flexible que "garantizará la vuelta a la normalidad si los datos epidemiológicos lo permiten". El protocolo establece que el curso comenzará con jornada continua por las mañanas en Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato y FP en todos los centros públicos y concertados. Además, mantendrá los refuerzos educativos aplicados este curso, manteniendo la ratio de 20 escolares en Infantil.



Extremadura también seguirá apostando el próximo curso por la "máxima presencialidad" en todas las enseñanzas, un modelo que se aplicó ya "con éxito" el pasado curso y que la región explicará en la Conferencia Sectorial de Educación. Así, Extremadura acudirá a la reunión con el inicio del curso escolar organizado, para dar a conocer el modelo extremeño y "abierta a llegar a nuevos acuerdos".



También la Región de Murcia garantizará "un escenario de presencialidad plena en todos los niveles y etapas educativas" en el inicio del curso. En esta autonomía, los grupos de Infantil y Primaria "se organizarán como grupos de convivencia estable", mientras que en Secundaria "se aplicará la distancia flexibilizada a 1,2 metros". El protocolo implica la continuidad de las medidas adoptadas el pasado curso, que permitió que "no se cerrara ningún centro educativo y solo aulas de Infantil, e incluye la posibilidad de flexibilizar medidas en función de la evolución de la situación sanitaria".



En Asturias, el gobierno ha confirmado que habrá 100% enseñanza presencial en todos los niveles educativos y que se confía en que el próximo curso sea "lo más normalizado posible", ya que los niños de 12 años ya se están vacunando, y ve probable que al comienzo de curso estén inmunizados todos.



Respecto a la Comunidad Valenciana, el curso arrancará con 5.000 docentes extra que se incorporarán las aulas con el objetivo de que la atención sea "más individualizada" mediante desdobles y codocencia.



El curso empezará en La Rioja con la previsión de que los centros estén abiertos durante todo el año. Como novedad, el primer día de clase, los alumnos recibirán Educación para la Salud para posibilitar una correcta higiene de manos y respiratoria, y el uso adecuado de la mascarilla.



Castilla y León no ve "urgente" replantearse la vuelta a las aulas en septiembre porque las medidas de seguridad son "suficientes", pese a que la quinta ola ha disparado la incidencia en el grupo de 12 a 19 años. No obstante, emplaza esta decisión a lo que se adopte en la reunión del 25 de agosto. Se mantendrá una distancia de al menos 1,5 metros y será obligatorio la mascarilla desde los 6 años.



Galicia cuenta con un protocolo basado en los acuerdos alcanzados en mayo y que el Ministerio hizo obligatorios con una Declaración de Actuaciones Coordinadas el 2 de junio. Así, se mantienen los 'grupos burbuja' para Primaria e Infantil y la distancia de 1,2 metros --anteriormente, era de 1,5-- en el caso de Secundaria. Durante la reunión, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha adelantado que pedirá al Gobierno que "aporte fondos complementarios" para "hacer frente a los costes del sistema".



Los alumnos de los centros educativos aragoneses acudirán de manera presencial a las aulas y se recuperarán espacios como las bibliotecas y materiales de uso común. El uso obligatorio de las mascarillas se mantendrá en interiores a partir de los 6 años y en el exterior, salvo en la práctica deportiva, en juegos escolares y en clases de educación física.



En Canarias se reforzará la plantilla de profesorado y seguirán aplicando medidas de seguridad frente a la COVID este curso: será obligatorio el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad y se ejecutarán planes específicos para transporte, comedores escolares y Educación Física.



APUESTA POR LA PRESENCIALIDAD



Por su parte, la ministra de Educación apuesta por la prensencialidad en todas las etapas el próximo curso y descarta imponer a los profesores la obligatoriedad de vacunarse debido al elevado porcentaje de docentes que lo ha hecho de forma voluntaria. "Casi todos lo han hecho ya voluntariamente; profesores y ciudadanos están dando una imagen de total responsabilidad en el proceso de vacunación", indicaba Alegría en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.



En relación con el número de alumnos en las aulas, la ministra recordaba el esfuerzo realizado el pasado curso para la contratación de personal docente ante la rebaja de las ratios educativas. Gobierno central y comunidades autónomas pactaron en mayo recuperar las ratios prepandemia de cara a septiembre, si bien el Ministerio pidió a los gobiernos autonómicos que mantuviesen el profesorado que fue contratado como refuerzo.