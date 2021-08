Extremadura alcanzará esta semana el 70% de población general vacunada con pauta completa

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura alcanzará esta semana el objetivo del 70 por ciento de la población general vacunada contra la Covid-19 con pauta completa marcado para este mes de agosto.



De este modo lo ha remarcado el portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, quien ha subrayado que Extremadura "dentro de España es de las mejores CCAA en cuanto a vacunación", de tal forma que "esta semana será de las primeras comunidades autónomas en llegar al objetivo que el Gobierno se propuso a principios de año de que en agosto se llegara al 70 por ciento de la población general vacunada".



Ante esta circunstancia, González ha agradecido el trabajo que realizan los servicios de salud pública de Extremadura, y ha pedido a partidos como el PP, que "prácticamente se tomaban a broma" el objetivo marcado para agosto, que aplaudan ese "logro magnífico" del sistema regional sanitario de llegar "durante esta semana al 70 por ciento de vacunación completa".



En todo caso, el portavoz socialista ha incidido en que hay que "seguir" en el ritmo de vacunación "sin descanso" que mantiene Extremadura, una región que "no ha descansado en ningún momento en el ritmo de vacunación", porque "sigue siendo el objetivo vacunación, vacunación y vacunación". "Hasta ahora Extremadura lo ha hecho muy bien y tenemos que seguir por ese camino", ha señalado.



RECHAZO A LOS TOQUES DE QUEDA



Por otra parte, sobre el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la pasada semana a instaurar el 'toque de queda' en algunas localidades del norte de la región, el portavoz del PSOE de Extremadura ha incidido en el "respeto máximo" de su partido a ésta y cualquier otra decisión relacionada con la Justicia.



"Si algo hemos aprendido desde que en marzo de 2020 se declaró el estado de alarma es que la pandemia es algo vivo, algo a lo que nos tenemos que ir adaptando prácticamente cada día. Y por eso muchas veces las medidas hay que adaptarlas al momento, a la situación y a la población", ha espetado Juan Antonio González.



Ha defendido en este sentido que "cuando se alcanza en algunas poblaciones niveles ciertamente alarmantes, ciertamente inasumibles, ciertamente muy preocupantes, la Junta tiene que tomar las medidas que sean necesarias para intentar bajar la incidencia", ha señalado.



Como ejemplo de su argumentación, ha reconocido que "preocupa mucho" el caso de Plasencia, cuyo alcalde --ha rechazado-- está "metiéndose con la Junta" cuando "debería estar más preocupado del nivel de incidencia que hay en su municipio que intentar hacer política contra la Junta de Extremadura".



"Estos son momentos para colaborar, para cooperar, para que las administraciones públicas independientemente del signo político de cada uno estén juntos" porque "no es el momento de hacer política partidista", ha subrayado el portavoz del PSOE de Extremadura, quien ha considerado que el primer edil placentino debería estar "junto" a la Junta en la lucha contra la pandemia.



INCENDIOS



Por otra parte, el portavoz del PSOE extremeño ha destacado también el "trabajo, esfuerzo y magnífico servicio" que realizan los trabajadores del Plan Infoex en materia de incendios, después de una semana como la pasada que ha sido "complicada", con 35 incendios que han calcinado casi 1.000 hectáreas.



"Los trabajadores, las trabajadoras, el servicio del Plan Infoex está funcionando, y gracias a ellos y su labor los incendios no han ido a más", ha destacado.



Al mismo tiempo, a la ciudadanía le ha lanzado el llamamiento de que hay que ser "responsable" para ayudar a conservar el "inmenso" patrimonio natural que "es de todos" en Extremadura. "Es tarea también de todos cuidar de ese inmenso patrimonio natural", ha espetado.